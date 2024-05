Ex-Paquita Bianca Rinaldi expõe situação com Marlene: 'Humilhação'

A atriz Bianca Rinaldi relembra história do passado na época em que era Paquita da Xuxa e conta como era o convívio com a diretora Marlene Mattos

A atriz Bianca Rinaldi surpreendeu ao relembrar a convivência com a diretora Marlene Mattos na época em que era Paquita da apresentadora Xuxa Meneghel. No podcast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que era criticada por causa do seu peso e já levou bronca nos bastidores.

“Tive broncas. Claro que eu tive bronca, todo mundo teve broncas. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive, tive algumas sempre relacionada ao peso. Eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegada no particular para falar. Se ela queria falar, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse”, afirmou.

E completou: “Hoje a gente sabe que a gente não vai deixar passar. Então eu tive esses momentos assim bons, que eu me senti acarinhada, mas isso não cobre os momentos ruins. Os momentos de muita tensão”.

Então, a apresentadora do podcast Tati Bernardi comentou: “Agora, a Marlene defende que se ela não tivesse feito isso, a Xuxa não teria chegado onde chegou. O brilho estava na Xuxa, né?”. E Bianca completou: “Não, gente. Frase barata, né? Pois é. Ela ajudou, foi ali, encontrou um caminho: ‘Oh, tá certo’. Mas o brilho tá ali, o carisma é dela [Xuxa]. Tanto que ela está aí. Tá sem Marlene. E está super bem”.

Bianca Rinaldi brilhou no SBT

A atriz Bianca Rinaldi retornou para as telas do SBT após 20 anos longe da emissora. Há alguns meses, ela revelou oficialmente que faz parte do elenco de A Infância de Romeu e Julieta, novela que para substituiu Poliana Moça.

Bianca Rinaldi fez sucesso na emissora como protagonista de Pequena Travessa (2002), que contava a história de uma menina que se vestia de menino para conseguir um emprego, mas se apaixonou pelo seu patrão. O papel surgiu depois de participar de Chiquititas (1998) e Pícara Sonhadora (2001).

Em uma reunião de elenco, Bianca contou seu sentimento de estar voltando para a emissora: "Estou muito feliz em estar de volta ao SBT. Comecei aqui a minha carreira como atriz, como protagonista. Fui sempre bem tratada, muito bem recebida pela casa e pelo público. Então é uma felicidade imensa estar de volta nesse projeto tão especial" , declarou.