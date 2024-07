Giovanna Ewbank compartilha drama pessoal do filho caçula: 'Mais alguém?'

Personalidade forte! Giovanna Ewbank compartilha momento difícil com seu filho caçula com Bruno Gagliasso, Zyan, e revela drama do menino

O filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Zyan, que está prestes a completar 4 anos nos próximos dias, mostrou que tem personalidade forte e que, igual muita gente, não curte ter um bom humor logo cedo.

Nesta quinta-feira, 04, a apresentadora postou uma foto do herdeiro de cara fechada e divertiu ao exibir o momento de "poucos amigos" do pequeno. Apesar da pouca idade, Zyan provou que tem opinião e que não faz do tipo muito animado de manhã.

"Bom dia com ALEGRIA. Mais alguém nessa energia contagiante do Zyan hoje?", disse a mamãe ao postar o clique sério, mas cheio de fofura do menino. Nos comentários, os internautas se identificaram e babaram pelo garoto. "Obra de arte", admiraram o caçulinha da famosa. "Que coisa mais linda ele bravinho", notaram outros.

Além de Zyan, Giovanna Ebwank e Bruno Gagliasso são pais de Titi e Bless. Nas últimas semanas, eles celebraram os 11 anos da primogênita com uma grande festa. O tema escolhido pela jovem foi inspirado em um trabalho da mãe em uma série de streaming.

Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ganha festinha no café da manhã

A filha de de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi, acordou comemorando seu aniversário de 11 anos na quinta-feira, 20. Ao lado dos pais e os irmãos, Bless e Zyan, a garota celebrou a data no café da manhã na casa onde vivem.

Com um bolinho personalizado especialmente para ela, em rosa e com a frase "gemini queen", que significa "rainha geminiana", a herdeira mais velha do casal cantou seus parabéns na mesa onde foi montada um banquete com comidinhas. Veja os cliques do momento aqui.