Filho de Malvino Salvador rouba a cena durante passeio de bicicleta

O ator Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 4, ao compartilhar um vídeo fofo em família.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o artiista aparece fazendo um passeio de bicicleta com o filho caçula, Rayan, de três anos, e com a esposa, Kyra Gracie, em meio à natureza. Ao dividir o registro especial, ele celebrou o momento ao lado deles. "Criando memórias!", se derreteu o famoso na legenda da publicação.

O filho de Malvino acabou roubando a cena durante a gravação e recebeu diversos elogios dos fãs do papai. "Que maravilha", disse uma seguidora. "Lindos de viver!", escreveu outra. "Como ele cresceu!!! Cada dia mais lindo!!", falou uma fã. "Olho mais lindo", reparou outra. "Vocês são uma família linda!!!! Admiro muito vocês!!!!", afirmou uma admiradora.

Além de Rayan, Malvino e Kyra também são pais de Ayra, de nove anos, e de Kyara, de sete. O ator também é pai de Sofia, que completou 15 anos no mês passado, fruto de uma relação anterior.

Confira:

Mulher de Malvino Salvador chama atenção ao posar com a enteada

Kyra Gracie chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com a enteada, Sofia. A jovem, filha do ator Malvino Salvador com Ana Ceolin, completou 15 anos de vida.

Para compartilhar a data especial, a empresária e lutadora de Jiu-Jitsu recordou no feed do Instagram, alguns cliques de quando a aniversariante era mais nova e também outros mais recentes e prestou uma bela homenagem para ela.

"15 anos da Sosô. Ver você crescer tem sido um privilégio imenso. Menina linda por dentro e por fora, e a filha mais parecida comigo. Você merece o mundo", escreveu Kyra, que tem três filhos com Malvino, Ayra, Kyara e Rayan. Confira a publicação!