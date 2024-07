Giovanna Ewbank desabafa sobre o filho defender Bruno Gagliasso: 'Tudo'

E agora? Giovanna Ewbank desabafa ao compartilhar questão que está enfrentando com o filho mais novo, Zyan; pequeno está defendendo Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou mais um drama que enfrenta com seu filho caçula com Bruno Gagliasso, o pequeno Zyan, que está prestes a completar 4 anos nos próximos dias. Nesta sexta-feira, 05, a famosa gravou o herdeiro aprontando uma traquinagem em casa e acabou revelando uma questão que está enfrentando com ele.

Ao mostrar que o menino colocou seu quadriciclo gigante para dentro da cozinha do lar, a ruiva brincou sobre ele parecer com o pai. Ao falar que Zyan faz travessuras semelhantes as de Bruno Gagliasso, o garoto logo tomou as dores e afirmou se parecer mesmo com o ator. Giovanna então comentou que o caçula defende o pai a todo momento, dedura quem fala mal dele e que tudo quer saber dele.

"Tudo é o pai, porque meu pai, meu pai, o pai, o pai, não pode falar um 'a' do pai dele, se fala um 'a' do pai dele, ele vem reinvindicar, vem brigar, questionar, tá? Se alguém fala mal do pai dele, fala qualquer coisa do pai dele, ele conta pro pai, tá? À noite, ele vai lá na cama e fala: 'papai, tal pessoa falou isso, isso e isso', então tem que tomar cuidado", contou a famosa sobre a situação.

Em seguida, a apresentadora desabafou: "É isso, né? A mãe faz tudo e é o médico, é escola e é tudo, a mãe faz tudo, mas é o pai que, é o pai, só o pai, não que o pai não faça, mas a mãe faz muito mais".

Ainda nos últimos dias, Giovanna Ewbank postou uma foto de Zyan fazendo cara feia e falou sobre o drama que enfrenta com o pequeno logo de manhã. Além do caçula, a famosa e Bruno Gagliasso são pais de Titi e Bless. Nas últimas semanas, eles celebraram os 11 anos da primogênita com uma grande festa. O tema escolhido pela jovem foi inspirado em um trabalho da mãe em uma série de streaming.

