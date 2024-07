Filhos de Junior surgem em fotos inéditas com a mãe: "Como cresceram!"

Nesta segunda-feira, 08, Mônica Benini, esposa de Junior Lima, encantou seus seguidores ao compartilhar fotos inéditas de seus filhos

Nesta segunda-feira, 08, Mônica Benini, esposa de Junior Lima, encantou seus seguidores ao compartilhar fotos inéditas de seus filhos, Otto, de 6 anos, e Lara, de 2. Em suas redes sociais, a influenciadora digital se derreteu ao falar sobre o crescimento dos herdeiros.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mônica compartilhou uma imagem em que aparece com Lara no colo. Ela também incluiu um clique do menino andando de bicicleta. "Meu melhor acessório de praia", escreveu Mônica sobre a caçula. "Porque o outro já está todo independente", acrescentou ela sobre o primogênito.

Nos comentários, os internautas se encataram com as fotos. "Como cresceram! Passa voando", disse uma. "Que lindos!!", disse outro. "Não há nada melhor nesse mundo!", opinou uma terceira. Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Júnior já falou sobre não mostrar o rosto do filho

Vale lembrar que as fotos compartilhadas por Mônica Benini não mostram detalhes do rostinho de seus filhos. Isso porque a família decidiu preservar a imagem dos pequenos. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, o irmão de Sandy disse que prefere não mostrar os herdeiros para que eles possam levar uma vida o mais normal possível. Contudo, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, relatou.

Também no Quem Pode, Pod, Sandy falou sobre a decisão de não mostrar o rosto do filho, Theo, de 9 anos, publicamente. A cantora explicou que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer.