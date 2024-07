Simaria mostra encontro com a filha de Simone Mendes

Em bastidores de show de Simone Mendes, Simaria mostra encontro com a sobrinha, Zaya Diniz, caçula de sua irmã com Kaká Diniz

A cantora Simaria Mendes compartilhou uma foto cheia de amor com a filha de Simone Mendes e o empresário Kaká Diniz, a pequena Zaya Diniz, de 3 anos. Em seus stories, a artista, que está afastada dos palcos, compartilhou o momento do encontro em bastidores do show neste domingo, 07.

Anos fora dos palcos após o fim da dupla com a irmã, a famosa apareceu na apresentação de Simone em Goiânia para encontrar a sobrinha. Em entrevista à CARAS Brasil, Simaria contou mais sobre o momento especial nos bastidores e aparição em show.

"Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", contou Simaria . Quando ela chegou ao local da apresentação, foi convidada pela irmã e pela dupla para subir ao palco.

Nos stories, ela postou o clique abraçando e beijando Zaya. "Kikia ama!", escreveu ela de forma carinhosa que a "titia ama".

Leia também: Simaria aparece de surpresa em show e canta com Simone Mendes

A artista, que está afastada da carreira musical desde 2022, subiu ao palco com a sobrinha e então cantou o sucesso Meu Violão e o Nosso Cachorro, deixando os fãs eufóricos. O momento também repercutiu nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes abre o jogo e fala sobre término de dupla com Simaria

No Altas Horas, Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o término da parceria musical com sua irmã, Simaria. Acompanhada de grandes duplas sertanejas, como Chitãozinho e Xororó e Marcos e Belutti, Simone falou sobre as particularidades do rompimento e de como foi a adaptação na carreira solo.

"Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus", brincou Simone. A cantora disse que o fato de ambas cantarem, dividindo as músicas, sem ter primeira ou segunda voz, foi um facilitador quando a dupla se encerrou.

"Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo", finalizou o assunto. Vale lembrar que duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão.