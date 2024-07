Filha caçula de Roberto Justus brinca com cachorro robô caríssimo: ‘Segurança’

Filha caçula de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky aparece brincando com um cachorro robô em novo vídeo e a família explica a novidade

Na última quinta-feira, 4, Vicky, filha caçula de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, de apenas quatro anos, surpreendeu os seguidores ao aparecer em um vídeo brincando com um cachorro robô. Nas redes sociais, a família explicou que o item inusitado foi adquirido para aumentar a segurança no condomínio do apartamento da família em Miami.

Através dos stories do Instagram, Ana Paula mostrou a herdeira brincando com o amiguinho de quatro patas eletrônico na área de lazer: "Do nada, aparece um robô na piscina. Ele vai ajudar a cuidar da segurança aqui do prédio. Olha o cachorro, filha, olha lá ele nas pessoas. É muito fofo", disse a influenciadora digital.

Na sequência, Ana Paula pediu para filha fazer um coração com as mãos para o ‘bichinho’, que retribuiu o gesto e também fez um coração com as patas para a pequena. Além de interagir e ser uma companhia para humanos, o dispositivo tem várias outras funções, que são aprimoradas com o uso da inteligência artificial.

Quem quiser adquirir o mesmo modelo disponível no condomínio do empresário milionário no exterior precisará desembolsar o equivalente a pouco mais de R$ 15 mil para comprar o pet de 'mentirinha'. Aliás, outro famoso brasileiro que já investiu essa fortuna em um robô semelhante e compartilhou nas redes sociais é Alok.

Há poucos meses, o DJ adquiriu o item de luxo e se divertiu ao mostrar as habilidades dele: “Agora somos 6. Sim, é real. Qual deveria ser o nome dele?”, o músico brasileiro brincou ao exibir o cachorrinho robô brincando com sua esposa, Romana Novais, e seus dois herdeiros, Ravi e Raika, além de alguns bichinhos de verdade na família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

Filha de Roberto Justus surge com look estiloso em dia de praia:

Rafaella Justus, de 14 anos, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar um clique de sua viagem. Ela viajou com o pai, o empresário Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã caçula, Vicky, para curtir as férias em Miami, nos Estados Unidos, e dividiu alguns registros de sua estadia.

Na foto postada no feed do Instagram, a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro aparece toda estilosa, usando um biquíni e um short xadrez, nas cores azul e branco, uma camisa e óculos escuros, enquanto aproveitava o dia ensolarado na praia. Os fãs exaltaram a beleza de Rafaella nos comentários; confira o clique da herdeira de Roberto Justus!