Isis Valverde passa por transformação e exibe novo físico: ‘Ganhei volume’

Isis Valverde revela transformação física intensa para viver novos personagens e compartilha resultado em suas redes sociais

No último domingo, 7, Isis Valverde surpreendeu os seguidores ao revelar que passou por uma transformação física intensa. Nos bastidores para viver dois novos personagens, a atriz contou que precisou ganhar massa e depois perder peso rapidamente para se adequar às novas tramas e exibiu o resultado dessa mudança em suas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Isis posou com um top na cor nude e exibiu os braços e o abdômen com os músculos definidos. Na sequência, a famosa disse que passou por algumas mudanças em seu corpo desde que aceitou viver dois novos personagens: “Eu fiz dois trabalhos muito próximos, ‘Maria e o Cangaço’ e ‘Corrida dos Bichos’”, iniciou.

“Os dois personagens são muito diferentes fisicamente também, então eu tive que ganhar massa, ganhar peso e ganhar volume para o primeiro personagem. O segundo personagem eu tive que perder peso. A gente achava que combinava mais com a construção”, Isis detalhou as mudanças em seu físico para os novos projetos.

“Acho que vocês vivem escutando por aí os atores falando que a gente trabalha muito com corpo à disposição do personagem”, disse a atriz, que precisou passar pela transformação por conta do trabalho. Para finalizar a sequência, ela agradeceu o apoio de seu novo nutricionista em meio às mudanças recentes.

Isis Valverde passa por transformação para viver novos personagens - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de estar em um ótimo momento profissional, Isis Valverde também está feliz com sua vida pessoal. Com o casamento marcado, ela recentemente se pronunciou para desmentir os rumores de crise no seu noivado: “Gente, deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já, tá? A gente não posta foto juntos porque a gente está vivendo", ela declarou.

Vale lembrar que Isis ficou noiva em uma festa intimista no final do ano passado e estaria planejando subir ao altar em novembro deste ano. É bom lembrar também que ela foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, o pequeno Rael. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Mãe de Isis Valverde relata decisão difícil em tratamento:

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga e bacharel em Direito Rosalba Nable usou as redes sociais neste domingo, 7, para compartilhar um desabafo a respeito de uma decisão pessoal. Ela, que luta contra um câncer de mama, diagnosticado em maio deste ano, revelou que iniciou o tratamento com quimioterapia recentemente.