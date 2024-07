Poliana Abritta lamenta morte na família após se ausentar do ‘Fantástico’: “Dolorosa”

Poliana Abritta precisou se ausentar às pressas do ‘Fantástico’ após a morte de um familiar e desabafou sobre a partida nas redes sociais

No último domingo, 7, Poliana Abritta precisou se ausentar às pressas do 'Fantástico' da Globo. Após a morte de seu sogro, Fernando Walcacer, a jornalista decidiu apoiar o marido, o jornalista Chico Walcacer, em meio ao momento difícil e se afastou da atração . Nas redes sociais, ela compartilhou um desabafo sobre a perda na família.

Através de seu perfil no Instagram, Poliana abriu um álbum de fotos de momentos especiais ao lado do sogro e do marido. Na legenda, ela prestou uma homenagem e aproveitou para se despedir de Fernando: “Foi uma despedida dolorosa e bonita, um caminhar de abraços e mãos dadas, numa estrada de muito amor e muita coragem”, iniciou.

“Carrego comigo sua gentileza e seu cuidado, Fernando. As portas e o coração abertos… E o presente mais singelo e cheio de significado que mais ninguém podia ter me dado, só você! A árvore da felicidade tá cheia de brotos! O amor e a saudade vão crescer com ela, Fernando Walcacer”, Poliana concluiu a despedida de forma discreta.

Nos comentários, o marido da jornalista, Chico Walcacer, agradeceu o apoio da esposa em meio ao momento delicado: “Ele te adorava, meu amor”, escreveu. Além disso, colegas de equipe da apresentadora também prestaram apoio: “Meu carinho pra vocês neste momento, Poli”, disse Renata Ceribelli. “Sinto muito, Poli”, escreveu Maju Coutinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Vale lembrar que Maju também precisou se ausentar do 'Fantástico' no último domingo, 7, já que está fora do Brasil. Isso porque a jornalista está na África para a gravação de uma série especial, tendo embarcado na semana passada e ainda não retornou ao país. Com isso, a comunicadora só retomará suas atividades no 'Fantástico' no dia 21 de julho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Quem substituiu Maju Coutinho e Poliana Abritta no Fantástico?

As apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta ficaram longe do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 7. As duas foram substituídas pela apresentadora Ana Paula Araujo. Nas redes sociais, a jornalista comemorou o desafio de comandar a atração dominical na emissora e falou sobre a responsabilidade; confira!