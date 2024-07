Ticiane Pinheiro mostra viagem em comemoração aos 81 anos de Helô Pinheiro

Muita festa! Ticiane Pinheiro mostra como foi a comemoração dos 81 anos de Helô Pinheiro; eterna Garota de Ipanema viajou com a família

O aniversário de Helô Pinheiro aconteceu nos últimos dias e, em comemoração aos 81 anos da eterna Garota de Ipanema, a família viajou para celebrar a data. A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de como foi o final de semana deles em um resort.

As três herdeiras e o único filho homem da aniversariante, além do marido e alguns de seus netos apareceram nos cliques postados pela apresentadora da Record TV. Na piscina do hotel, Ticiane Pinheiro e Helô Pinheiro posaram deslumbrante para registrar o momento. A esposa de Cesar Tralli ainda postou um vídeo da hora dos parabéns.

"Fim de semana com a família comemorando o niver da mamys. Vivaaaaa @helopinheiro1 Mamy Musa, Mamy Deusa comemorando seus 81 anos do jeito que ela mais gosta", escreveu a famosa sobre o aniversário da mãe.

A primogênita de Ticiane Pinheiro, fruto do casamento com Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, não marcou presença na viagem por estar em Miami, nos EUA, com o pai. Mas, ela fez questão de homanegear a avó em sua rede social e fez uma declaração resgatando uma foto de quando era um bebê.

Veja como foi a viagem de aniversário de Helô Pinheiro:

Helô Pinheiro mostra fotos do aniversário da neta

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro compartilhou fotos do aniversário de sua neta caçula, a pequena Manuella Tralli, que celebrou seus 5 anos antecipadamente na sexta-feira, 21 de junho, em um evento luxuoso.

Em sua rede social, a vovó postou alguns registros do momento especial e encantou ao exibir a menina vestida como a personagem de Enrolados, animação da Disney que foi o tema da comemoração, e toda sua família reunida para prestigiar a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

"Nesse carrossel do "Vai e vem” , fomos parabenizar nossa Manu pelos 5 anos. Tudo Maravilhoso , encantador. Que Manuzinha seja muito feliz hoje e sempre", escreveu a loira ao fazer o álbum mostrando a aniversariante, seus filhos e marido na mesa do bolo da caçulinha da família. Veja as fotos aqui.