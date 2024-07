Príncipe William grava novo documentário. Saiba os detalhes

Marido de Kate Middleton, o príncipe William protagoniza um novo documentário que será exibido em duas partes

O príncipe William é a estrela de um novo documentário. De acordo com a revista People, ele gravou um projeto para mostrar os detalhes do programa Homewards do Príncipe de Gales, que é dedicado a acabar com as pessoas sem teto.

O documentário será exibido em duas partes em uma emissora de TV do Reino Unido nos próximos meses. O título do projeto é ‘Príncipe William: Podemos acabar com os sem teto’ e foi gravado com visitas do príncipe para as pessoas que não possuem casas, entrevistas e com os voluntários contando o que fazem para combater a falta de moradia.

“No ano passado, passamos um tempo acompanhando o príncipe William e a Fundação real durante o primeiro ano do programa Homewards. Ouvimos algumas histórias incrivelmente comoventes de pessoas de todo o país que enfrentam a situação de sem teto. O documentário mostra um retrato dos sem teto em todo o Reino Unido”, disse o diretor Leo Burley.

Recentemente, o príncipe William contou que já conversa sobre o tema dos sem teto com seus filhos, George, de 10 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 anos. “No caminho da escola, conversamos sobre o que vemos. Na ida e na volta, costumávamos ver pessoas sentadas do lado de fora dos mercados e falamos sobre isso. Perguntei: ‘Por que eles estão aí? O que está acontecendo?’. Acho que é do interesse de todos, é a coisa certa a fazer, mostrar para as crianças o diálogo para que possam compreender. Eles vão crescer sabendo que, na verdade, alguns de nós tivemos muita sorte, alguns precisam de ajudar e alguns precisam de ajuda para melhorar de vida”, contou ele.

Kate Middleton faz primeira aparição em público após revelar o câncer

Kate Middleton anunciou ao público que estava com câncer em março deste ano. Antes de revelar o diagnóstico, a princesa ficou reclusa da vida pública para iniciar seu tratamento. Após seis meses afastada dos holofotes, sua última aparição tendo sido nas celebrações de Natal em dezembro, ela apareceu sorridente durante o evento Trooping the Colour, que comemora o aniversário oficial do Rei Charles III e aconteceu no último sábado, 15.

Kate estava acompanhada dos filhos príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos, durante a ida ao Palácio de Buckingham em uma carruagem. A esposa do príncipe William confirmou sua presença no evento na sexta-feira, dia 14, quando divulgou um comunicado oficial sobre seu estado de saúde para tranquilizar os fãs.

Na publicação, ela forneceu detalhes sobre sua saúde e disse que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda precisa passar por quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa. "Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins", disse. Leia mais!