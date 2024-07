Patricia Poeta impressiona ao se exibir na praia: 'Descanso'

De férias do trabalho, Patricia Poeta impressiona ao compartilhar fotos na praia; apresentadora surgiu deslumbrante com look de banho elegante

A apresentadora Patricia Poeta impressionou nesta segunda-feira, 08, ao mostrar fotos de como está curtindo suas férias do Encontro, da Globo. Sem revelar a praia onde está, a jornalista surgiu deslumbrante curtindo o dia ensolarado em grande estilo.

Usando um look de banho muito elegante, de cor clara e detalhe em dourado, a comunicadora deu um show de beleza ao se exibir no local. Patricia Poeta então falou sobre estar aproveitando seu momento de folga da TV.

"Descanso", escreveu ao fazer o álbum com os registros belíssimos. Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Como você é linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Patricia Poeta anunciou seu afastamento para descansar. “Queridos, hoje saio de férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele”, disse.

Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou um final de semana na praia. Nos últimos meses, a jornalista foi à Praia da Rosa, em Santa Catarina, com seu único filho, Felipe Poeta, e a namorada dele, a nutricionista Juliana Mello.

Em sua rede social, após postar fotos tomando sol, a comandante do Encontro compartilhou os cliques com o herdeiro e a nora. A famosa ainda surpreendeu ao flagrar o garoto surfando com bastante habilidade.

"Olha a ondaaa", disse ela ao exibir um pouco de sua intimidade com os seguidores. Nos comentários, a jornalista recebeu elogios. "Tá linda", admiraram. "Simplesmente maravilhosa", enalteceram outros. Veja as fotos do momento aqui.

Tempos atrás, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O menino é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.