Duda Nagle mostra como está curtindo férias com Zoe sem Sabrina Sato

Enquanto Sabrina Sato está no Japão, Duda Nagle mostra momento divertido com Zoe na praia; ator está com a filha no Rio de Janeiro

O ator Duda Nagle compartilhou mais um momento ao lado de sua filha com Sabrina Sato, a pequena Zoe, de 5 anos. Aproveitando as férias de julho da herdeira na escola, o famoso está curtindo o tempo livre com ela em seu apartamento no Rio de Janeiro.

Após compartilhar fotos divertidas e até receber um comentário da mãe da garota, o filho de Leda Nagle postou um vídeo com a menina na praia. No colo do pai, Zoe apareceu contente no dia ensolarado usufruindo da beleza do local e os internautas admiraram o momento especial de pai e filha.

"Que tarde maravilhosa!", disse Duda Nagle sobre poder ficar ao lado de sua herdeira. Nos comentários, os internautas babaram pela dupla. "Zoe está cada dia mais linda", elogiaram a filha dele com Sabrina Sato. "Que paizão", escreveram outros.

É bom lembrar que, nos últimos dias, a famosa comentou os cliques deles curtindo as férias. Essa não foi a primeira vez que o ex-casal interage na rede social. Tempos atrás, ao relembrar fotos de quando a filha era apenas uma bebê, Sabrina Sato não resistiu e deixou seu comentário na publicação.

Enquanto isso, Sabrina Sato está no Japão gravando a segunda temporada de seu quadro para o Fantástico. Por lá, ela surpreendeu com mais um de seus looks ousados e autênticos.

Sabrina Sato flagra a filha pintando seu carro

A apresentadora Sabrina Sato mostrou mais um momento artístico de sua filha com o ator Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Recentemente, a famosa gravou a herdeira pintando um de seus brinquedos e chamou a atenção com o que ela estava aprontando.

Após passar tinta nos espelhos do apartamento luxuoso onde moram em São Paulo, a menina resolveu mudar a cor de seu carro de brinquedo. Zoe então misturou as cores vermelha e branca para ter um rosa e transformar seu veículo com criatividade.

"Zoines, por que você tá pintando seu carro de rosa?", questionou Sabrina Sato ao ver a garota com um pincel na mão. "Porque eu amo rosa e eu quero muito brincar, eu gosto de rosa", respondeu Zoe para a mãe. Veja como ficou aqui.