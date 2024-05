Sabrina Sato comenta foto de Duda Nagle: 'Amor verdadeiro'

Separada de Duda Nagle, Sabrina Sato comenta foto do ex-marido com sua filha Zoe; apresentadora deixou recado especial para ele

A apresentadora Sabrina Sato mostrou mais uma vez que tem uma boa relação com o ex-marido, o ator Duda Nagle, com quem teve sua filha Zoe, de 5 anos. Nesta quinta-feira, 09, inclusive, ela deixou um recado em uma publicação feita por ele.

Relembrando um clique de quando a herdeira era bebê, o famoso encantou ao surgir segurando a menina quando tinha acabado de nascer. Esbanjando amor, ele chamou a atenção e Sabrina Sato, assim como os internautas, ela não resistiu.

"Amor verdadeiro", disse Duda Nagle sobre Zoe. Nos comentários, a apresentadora admirou o ex. "Papai", falou ela. "É lindo de ver os dois juntos", babaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato causou ao surgir com um look muito ousado. A ex-BBB causou estranhamento com uma peça jeans, que foi até comparada com uma fralda.

O fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março do ano passado, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe. Nas redes sociais, o casal volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados.