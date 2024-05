Viúva de Toni Venturi fala sobre o maior legado do cineasta

Viúva de Toni Venturi, a atriz Débora Duboc fala sobre o marido após a morte dele: ‘Toni é o meu amor'

Viúva do cineasta Toni Venturi, a atriz Débora Duboc falou sobre o legado do marido em uma entrevista à TV Globo após a morte dele. Ele faleceu aos 68 anos de idade no sábado, 18.

"O Toni é o meu amor, a pessoa com quem eu falei todos os dias da minha vida, mesmo ele estando na África e eu em outro lugar - viajando e trabalhando. A gente dava um jeito de se falar. Nós e nossos filhos, principalmente eu", afirmou ela, segundo o site G1.

Então, ela relembrou o legado que ele deixou. "Ele acreditava que todos podem ter oportunidade e que a arte é o lugar aonde o poético pode transbordar e de uma forma muito rápida nos levar a outros lugares. E sem dúvida nenhuma é o grande antídoto para brutalidade e para barbárie", disse ela.

Toni Venturi faleceu após se afogar em uma praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Ele passou mal enquanto estava na água e o socorro foi chamado para ajudá-lo. Porém, apesar dos esforços, ele não resistiu e faleceu no final da tarde. "Eu estava na casa do meu irmão quando fiquei sabendo e corri para a praia. Quando cheguei, ele já estava na maca, entrando na ambulância. Tentaram reanimá-lo. E eu cantei o tempo todo para que ele ouvisse minha voz, se apegasse a isso, mas não deu", disse Débora.

O cineasta e a atriz estavam casados há 28 anos e tiveram dois filhos, Theo e Otto. O velório acontecerá na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na segunda-feira, 20. O corpo dele será cremado na terça-feira, 21, em cerimônia reservada para a família.