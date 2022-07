Sabrina Sato surge aos beijos com Duda Nagle em praia nas Bahamas

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou um vídeo romântico com o marido, Duda Nagle, durante as férias em família nas Bahamas

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 15h54

Sabrina Sato (41) dividiu com os seus seguidores um vídeo da segunda parte da viagem de férias com a família.

A apresentadora, o marido Duda Nagle (39) e a filha Zoe (3), desembarcaram nas Bahamas e estão curtindo dias de descanso no local paradisíaco.

No início do vídeo publicado pela artista, o casal aparece no mar aos beijos e transbordando amor. Em seguida, eles filmam a herdeira nadando e exibem outros momentos das férias.

"Nós três", escreveu Sabrina na legenda da publicação.

Os amigos rasgaram elogios para os pombinhos. "Que delícia ver vcs assim", disse Juliana Paes; "Família mais linda e querida", comentou Drika Marinho; "Iti malia ti minitinho fofinho demais", brincou Vanessa da Mata.

E claro que os internautas também não ficaram de fora. "A energia boa", "Que delícia", "Fofos! É o amoR rsrs! Família linda", "Muito amor!", disseram alguns.

SABRINA SATO ABRE ÁLBUM DE FOTOS DE ZOE NA DISNEY

O ator Duda Nagle e a apresentadora Sabrina Sato estão curtindo as férias de Zoe da escola nos EUA em parques de diversão. Nesta quarta-feira, 20, o papai coruja compartilhou fotos de momentos divertidos com a herdeira, que está pela primeira vez no lugar, e encantou com os registros da família. Além da amada e da pequena, a cunhada, Karina Sato, o marido dela e os sobrinhos de Sabrina Sato também apareceram nos cliques.

