Sabrina Sato ousa demais no look e causa estranhamento: 'Fralda jeans'

Com camisa e shorts dobrados, Sabrina Sato ousa demais no estilo e divide opiniões; peças muito diferentes foram até comparadas com fralda

Que Sabrina Sato é dona de um estilo único e autêntico não é novidade para ninguém. Mas, nesta terça-feira, 30, a famosa dividiu opiniões e intrigou ao aparecer com um look que deveria ser básico, porém, que sofreu uma modificação tão diferente que até causou estranhamento.

Em fotos realizadas na Globo, antes de mais uma gravação, a apresentadora apareceu exibindo seu corpo sarado descoberto ao apostar em uma camisa e shorts bem dobrados. Com um volume diferente, dando a entender que era o tecido dobrado, a roupa chamou a atenção.

"Hot or Hot?", escreveu a ex-BBB questionando se era quente ou quente ao vestir a combinação que ainda foi arrematada com óculos espelhados. Nos comentários, ela dividiu opiniões com a escolha diferenciada. "A fralda descartável tá diferente", viram semelhança da roupa com o item. "Que roupa horrível", afirmaram. "Fralda jeans", opinaram outros.

Comprometida desde o Carnaval, após assumir o namoro com o ator Nicolas Prattes, a famosa não deixou de comentar nos últimos dias as fotos ousadas que o amado compartilhou em sua rede social. Sem camisa, ele quase mostrou demais e recebeu um recado da mãe de Zoe.

Veja o look de Sabrina Sato:

O fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março do ano passado, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.

Os dois estavam juntos desde 2016 e tiveram uma filha juntos, Zoe. Nas redes sociais, o casal volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados.