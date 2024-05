Tony Ramos passou por nova cirurgia após ter novos hematomas, diz boletim

Internado desde quinta-feira, Tony Ramos precisou passar por nova cirurgia neste domingo, 19, e boletim médico revela detalhes da saúde dele

O ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia neste domingo, 19, em um hospital no Rio de Janeiro. Ele está internado desde quinta-feira após ter um hematoma intracraniano. Agora, ele desenvolveu um distúrbio de coagulação e teve que passar pelo procedimento cirúrgico.

Apesar do procedimento na sala de cirurgia, o artista está acordado e está bem, informou o novo boletim médico.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos", informaram.

Na quinta-feira, Tony Ramos teve um sangramento entre o cérebro e o crânico, chamado de hematoma subdural. O hematoma subdural acontece quando há sangue acumulado entre o cérebro e o crânio. Vale lembrar que ele foi internado ao passar mal em uma gravação na manhã de quinta-feira, 16, e foi operado durante a tarde.

Esposa de Tony Ramos fala sobre internação do ator

A esposa do ator Tony Ramos, Lidiane Barbosa, falou pela primeira vez sobre o estado de saúde do marido. Ele foi internado na última semana em um hospital no Rio de Janeiro para passar por uma cirurgia no cérebro por causa de um hematoma intracraniano.

Em entrevista ao SBT, Lidiane contou que o marido está bem depois do susto com sua saúde. "O susto foi muito grande, mas ele está ótimo, tá? Já está falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para a semi-UTI. Está tudo bem", disse ela.

E completou: "A cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa. Não tem previsão de alta porque acabou de acontecer. Ele está bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele está bem. A cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos disseram. Foi um sucesso".