Marrone tem quadro de saúde atualizado após cirurgia de emergência

Dupla com Bruno, Marrone teve quadro de saúde atualizado em novo boletim médico; cantor foi submetido a uma cirurgia de glaucoma

Nesta segunda-feira, 17, o cantor Marrone, dupla com Bruno, realizou uma cirurgia de glaucoma em um hospital de Goiânia. Em contato com a Quem, a assessoria do cantor informou que o procedimento já foi realizado e ele está bem.

"Nesta segunda-feira, 17/06/2024, Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos em uma consulta de rotina os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro", disse o boletim médico do sertanejo.

O artista deverá ficar afastado para a recuperação, mas a agenda de shows não será alterada. "Marrone foi internado no hospital CBCO - Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem. O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião Dr. Francisco E. Lima, que pediu afastamento do cantor nos próximos 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Nenhum show será cancelado, Bruno seguirá cumprindo a agenda da dupla", garantiu a equipe.

Cirurgia de Marrone

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, se afastou dos palcos em dezembro de 2023 e o motivo veio à tona agora. De acordo com o colunista Leo Dias, Bruno contou que o amigo precisou interromper a presença nos shows da dupla para fazer uma correção nos olhos.

Isso porque ele ficou com uma questão nos olhos após passar por uma cirurgia plástica no rosto há poucos meses. “Ele foi fazer uma correção nos olhos, daquela outra cirurgia que tinha feito, ele fez muitos procedimentos ao mesmo tempo e o olho não voltou para o lugar certo”, disse ele.

Vale lembrar que Marrone fez vários procedimentos no rosto, como Lifting Facial, Blefaroplastia, Otoplastia, Rinosseptoplastia, Lipoaspiração de papada e preenchimento labial. Na época, o cantor ainda revelou que teve uma crise de ansiedade ao se ver após a cirurgia. “Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação”, afirmou ele ao programa Fofocalizando, do SBT.