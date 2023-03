Sertanejo Marrone revela o resultado da cirurgia plástica no rosto. Veja o antes e depois!

Marrone, da dupla com Bruno, aparece na TV pela primeira vez após realizar cirurgia plástica no rosto e confessa: “Eu levei um susto”

O cantor sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno, passou por uma transformação em seu rosto nas últimas semanas ao realizar cirurgias plásticas. Agora, ele revelou como ficou o seu rosto após os procedimentos e ainda confessou que levou um susto ao ver a mudança.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, na quarta-feira, 8, Marrone revelou o resultado da plástica em seu rosto. O artista passou por um lifting para renovar a expressão facial, rinoplastia e também mexeu nas regiões das pálpebras, da papada e dos lábios.

O sertanejo ainda contou que teve uma crise de ansiedade após a cirurgia. “Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação”, afirmou ele, que aprovou o resultado da cirurgia plástica e está feliz.

Veja o antes e depois da cirurgia plástica de Marrone:

Antes e depois da cirurgia plástica de Marrone no rosto - Fotos: Reprodução / Instagram e SBT

HORA DA TRANSFORMAÇÃO 🫣 Confira como ficou o novo rosto de Marrone após procedimentos estéticos #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/v61V164xfO — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 8, 2023

Baita mudança! 😯 Marrone revela que "tomou um susto" ao olhar no espelho após transformação estética no rosto #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/eqC64U5OM8 — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 8, 2023

Marrone fala da participação no The Masked Singer

Em 2022, Marrone participou do programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.