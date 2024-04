Grupo de pagode lamenta morte de Anderson do Molejo e relembra encontro

Em entrevista à CARAS Brasil, integrantes do grupo Vou Zuar relembra parceria com Anderson do Molejo e lamenta morte do cantor

Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, morreu nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos, após travar batalha contra um câncer raro. O cantor estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após alguns meses retornar da primeira cirurgia.

A partida prococe do artista deixa o mundo da música de luto. Em entrevista à CARAS Brasil, Brenno Souza (Tantã), do grupo Vou Zuar, relembra quando teve o privilégio de cantar com Anderson na gravação do Pagodinho do Vou Zuar Vol. 1, em Niterói. O encontro marcado por muita música e emoção foi promovido por Leozinho Bradock, filho do intérprete de Brincadeira de Criança.

"A gente conheceu ele através do filho dele que é um amigo nosso, o Léo, e aí ele foi participar do nosso pagodinho do Vou Zuar Vol. 1. Ele já acompanhava a gente, já tinha mandado vídeo pra gente tocando a música nossa e tal, e aí lá no pagodinho que a gente fez, acabou a gravação cedo, tipo umas 9h, 10h da noite, ele ficou tipo até de manhã com a gente lá na resenha conversando, e aí ele emocionado com os olhos cheios de lágrima, veio agradecer a gente por a gente ter convidado ele pra participar do pagodinho", recorda.

"A gente: 'Tá maluco, cara, você não tem noção do que é pra gente ter você aqui com a gente, a gente é fã de você'. Aí ele: 'Cara, é porque muito muito tempo que não convidam a gente pra participar de algum audiovisual, e vocês foram primeiro'. A gente ficou emocionado, ele ficou emocionado", conta.

Bruno Paiva (Reco-reco), também integrante do Vou Zuar, relembra o apoio na vida artística dado por Anderson Molejo. O grupo chegou a ser surpreendido pelo cantor na gravação de um DVD no período em que o pagodeiro estava se recuperando de uma cirurgia.

"No lançamento do nosso DVD, a gente fez a festa de lançamento em Niterói, no espaço Cantareira, e aí o Anderson Leonardo tinha acabado de operar e tal, ele estava naquela fase de repouso, não estava nem fazendo show. Aí passou na RJTV, né, no Fábio Júdis, anunciando o lançamento do nosso DVD, e aí ele assistiu a televisão e resolveu aparecer lá de surpresa. Então, tipo assim, a gente estava no meio do show, teve participação do MC Maneirinho, do Pique Novo e tal, e do nada a gente olhou para o palco assim do lado e estava ele e o filho dele. Foi maneiro, foi uma surpresa que ele meio que fez para a gente, a gente não sabia que ele iria, e foi lá, chegou, cantou com a gente, tal, isso foi maneiro. Depois ele ficou no camarim trocando ideia, assim, parabenizando pelo trabalho que a gente estava fazendo".

O músico, que também forma parceria no grupo Vou Zuar com Carlos Vieira (Vocal), Thiago Paiva (Vocal), Thiago Corrêa (Cavaquinho/Vocal) e Vitor Naegele (Surdo). Bruno destaca que ter Anderson em sua vida artística foi um presente inesperado e especial.

"É uma batalha. É uma parada que a gente não esperava de um artista da proporção que ele é, né? O cara é tipo um artista renomado já mó tempão, a gente já é fã dele, quantas pessoas são fãs dele e ele fazia uma parada assim dessa, é pelo Vou Zuar, que a gente nem tinha tanta intimidade com ele, sabe? É uma parada que meio que demonstrou assim o quanto ele tinha de carinho pela gente mesmo", conclui.