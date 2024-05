Bruno Mars preocupa fãs ao esgotar pré-venda de shows em São Paulo

Com a pré-venda de ingressos esgotada em menos de uma hora, o cantor que escolheu o Brasil para comemorar o seu aniversário, se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília em outubro deste ano

O cantor Bruno Mars (38), que retorna ao Brasil em outubro deste ano para realizar quatro apresentações, deixou os fãs que pretendem curtir as apresentações nas terras paulistas preocupados na manhã desta segunda-feira(06), ao esgotar os ingressos da pré-venda online em menos de uma hora.

Esta será a quarta vez do artista no Brasil que se apresentará primeiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ, no dia 4 de outubro, depois partirá para São Paulo, para apresentações nos dias 8 e 9 de outubro, no Estádio do Morumbi e por último seguirá para Brasília-DF, com apresentação marcada para 17 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha.

Quem é cliente do banco Santander e pretende assistir ao show de São Paulo, teve direito à pré-venda exclusiva que iniciou as 9h online e às 11h na bilheteria oficial do show. Já no Rio de Janeiro e em Brasília, a pré-venda teve início às 11h online e às 13h nas bilheterias.

Os fãs ficaram eufóricos e preocupados com a rapidez com que os ingressos para os dois shows de São Paulo se esgotaram, isso porque, ao contrário de São Paulo que contará com duas apresentações, nos outros estados, só terão uma única data para tentar adquirir o ingresso para assistir o artista.

“Só vai ter dois shows do Bruno Mars e simplesmente já esgotou em menos de 1 hora os ingressos na pré-venda. Quero nem imaginar como vai ser difícil comprar ingressos no GERAL pra Brasília que não recebe a mil anos show internacional.” disse um fã na rede social X.

Já outro fã se revoltou por não ter conseguido adquirir seu ingresso: “ Cara, é essa humilhação pra entrar na fila e ela não andar?????? Como eu vou ver o Bruno Mars?????” reclamou.

A relação de Bruno Mars com o Brasil

O cantor decidiu comemorar o seu aniversário deste ano, no dia 8 de outubro, em solo brasileiro e já declarou em entrevistas a diversos veículos que adora o Brasil. “Eu me apaixonei por uma parte do Brasil quando eu era criança. Meu pai me levou ao cinema pra ver um filme sobre capoeira. E a partir daí eu comecei a sonhar sobre um dia ir pro Brasil (...) Me diziam que os artistas vinham pra cá pra se aposentar. Eu sempre quis mudar isso. Queria construir algo aqui.” disse Bruno ao Fantástico, no último domingo (5)

A primeira apresentação do artista de Granade e Talking to the Moon no Brasil foi em 2012, no Summer Soul Festival. Em 2017, Bruno trouxe para os brasileiros a sua turnê 24K Magic, que foi um sucesso e em 2023, o cantor fez mais uma passagem icônica ao se apresentar por duas noites em São Paulo, no The Town.

Para o píublico geral, a venda dos ingressos para as apresentações do cantor em outubro, começa no dia 8 de maio, a partir das 9h online e às 11h na bilheteria oficial dos shows em São Paulo. Para o Rio de Janeiro e Brasília, os horários serão às 11h online e às 13h nas bilheterias oficiais, na mesma data.