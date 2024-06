Ralf confessa sonho de retorno da dupla com Chrystian: "Esperei que ele fosse me procurar"

Em entrevista ao 'Fantástico', Ralf revelou que tinha o desejo de voltar a cantar com Chrystian e confessou que sentiu a partida do irmão; confira

No último domingo, 23, o cantor sertanejo Ralf, ex-dupla de Chrystian, confessou em entrevista ao Fantástico sobre o desejo de retornar a parceria artística com o irmão, que faleceu em decorrência de um choque séptico na quinta-feira, 20.

"A proposta de acabar com a dupla foi do Chrystian, ele queria gravar com os sertanejos que estão começando, os universitários. A gente nunca brigou, mas não se falava mais, eu esperava que ele fosse me ligar, porque ele desmanchou. Eu sabia que ele estava doente, mas não nesse estado", disse Ralf.

Ainda no bate-papo, ele compartilhou que sempre quis voltar a cantar com Chrystian. "Sempre sonhei que a gente ia voltar, e sempre esperei que ele fosse me procurar, por bobeira minha, não o procurei", lamentou ele, que garantiu que, mesmo afastado do irmão, com quem ele não falava há quatro anos, o sentimento de amor e carinho nunca deixou de ser nutrido.

Esse laço familiar era tão forte que Ralf confessou que sentiu a partida do cantor. "Eu já sabia que ele ia embora, no momento que ele faleceu, eu senti uma brisa suave e falei: 'meu irmão foi embora'", compartilhou.

Vale lembrar que Chrystian tinha um rim policístico, necessitando de um transplante, que estava programado para ocorrer em outubro desse ano. Na quarta-feira, 19, ele foi internado às pressas no Hospital Samaritano, em São Paulo, e faleceu no dia seguinte por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidades.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralf (@ralf.r.oficial)

Ralf revela motivo de afastamento de Chrystian

Na noite do último domingo, 23, Ralf esclareceu o motivo de seu afastamento de Chrystian em uma entrevista ao 'Fantástico' da Globo. Além de revelar por que a dupla sertaneja com o irmão chegou ao fim, ele explicou os motivos do rompimento da relação e afirmou não ter nenhum arrependimento em relação ao que aconteceu. Saiba Mais!