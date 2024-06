Justin Timberlake desabafa em seu primeiro show após prisão: ‘Difícil’

Justin Timberlake foi preso após dirigir sob efeito de álcool, nos Estados Unidos, mas pagou fiança e foi liberado. Em show, ele falou sobre o fato

Justin Timberlake aproveitou um show em Chicago, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 21, para desabafar sobre a prisão dele por embriaguez, na semana passada. O cantor foi flagrado pela polícia de Hamptons, em Nova York, enquanto dirigia sob influência de álcool e acabou sendo preso.

Durante o primeiro show após o ocorrido, ele fez uma pausa para conversar com o público e disse passar por uma “semana difícil”. “Estivemos juntos em altos e baixos e em esquerdas e direitas, e foi uma semana difícil, mas vocês estão aqui e eu também estou. Nada pode mudar este momento”, disse ele enquanto enxugava as lágrimas.

“Eu sei que, às vezes, sou difícil de amar, mas vocês continuam me amando de volta”, declarou, segundo o portal Page Six. O cantor completou o discurso dizendo que “todos passam por altos, baixos, esquerdas e direitas”.

Justin Timberlake seemed to address his arrest as he returned to the stage for his Forget Tomorrow World Tour in Chicago. He spoke to the crowd about being together "through ups and downs" and said, "It's been a tough week, but you're here and I'm here, and nothing can change this moment."

O cantor foi preso por dirigir embriagado nos Hamptons, em Nova York. As informações foram reveladas pela primeira vez pela ABC News. Após a detenção, ele precisou comparecer a um tribunal. Atualmente, ele está em turnê pelos Estados Unidos.

Em um comunicado oficial, a polícia informou o que aconteceu. “Em 18 de junho de 2023, à 0h37, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi visto dirigindo uma BMW 2025 em direção ao sul da Madison Street, não conseguiu parar em um sinal vermelho e não conseguiu manter sua faixa de direção. Uma solicitação para parar foi iniciada por um policial e, após investigação, foi determinado que o Sr. Timberlake estava dirigindo embriagado. Ele foi preso e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tribunal de Justiça e libertado”, informaram.

Jessica Biel ficou zangada com prisão de Justin Timberlake

A prisão de Justin Timberlake teria deixado sua esposa, Jessica Biel, bastante aborrecida. De acordo com fontes do Daily Mail, a atriz ficou zangada porque as filmagens de seu novo projeto foram ofuscadas com a notícia sobre o cantor. Além disso, segundo uma fonte do Entertainment Tonight, o artista também está arrependido pela situação.