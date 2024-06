Sem Marrone, Bruno diverte ao improvisar presença do parceiro no palco

Realizando shows da dupla sozinho, o cantor Bruno improvisou a presença de Marrone no palco durante sua recuperação de saúde

O cantor sertanejo Bruno divertiu os fãs durante uma apresentação ao revelar como improvisou a 'presença' de Marrone no show. O momento aconteceu na noite de sábado, 22, em Serrinha, na Bahia.

Marrone está afastado dos palcos por questões de saúde. Nos últimos dias, o parceiro de Bruno precisou realizar uma cirurgia de emergência nos olhos para o tratamento de glaucoma.

Enquanto o artista se recupera, Bruno segue cumprindo a agenda de shows da dupla normalmente. No entanto, desta vez, ele decidiu trazer uma imagem de Marrone até o palco para representá-lo durante sua ausência.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que um totem de papelão com a foto do cantor arrancou gargalhadas do público que estava presente. Sempre brincalhão, Bruno fez um 'chifre' no parceiro de palco com os dedos, além de beijar a imagem. Ele também não se aguentou e caiu na risada.

Vale lembrar que o procedimento oftalmológico realizado por Marrone foi bem-sucedido, e o artista sertanejo foi orientado a permanecer 15 dias de repouso para recuperação total.

Sertanejo Marrone perdeu parte da visão

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, recebeu a notícia de que perdeu parte da visão. Ele passou por uma cirurgia de emergência nos últimos dias para o tratamento de glaucoma. Como resultado, os médicos anunciaram que ele perdeu parte da visão periférica em decorrência da doença.

Segundo o site G1, os médicos oftalmologistas Francisco Eduardo Lima e José Beniz Neto, que cuidam do cantor, revelaram que o glaucoma levou o artista a perder uma parte da visão periférica ao longo dos anos. Porém, isso não irá impedir que ele continue com sua vida normal.

"Felizmente, ele ainda nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, fazendo sua profissão, seus shows, sem problema, desde que não haja progressão desta doença", anunciou o médico Francisco Eduardo Lima.

Além disso, Marrone não teve sintomas relacionados com a visão. Ele procurou o atendimento médico por causa de uma dor de cabeça e o glaucoma foi descoberto.

"O pessoal vai perdendo a visão periférica, aquela visão dos lados, não é a visão central que você está vendo as letras na televisão. A visão periférica aos poucos vai se perdendo, geralmente durante anos e de maneira sorrateira, assintomática, a pessoa não sente nada, não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada. Esse é o glaucoma mais perigoso, que ele durante anos vai roubando a sua visão e depois não devolve", afirmou José Beniz Neto.