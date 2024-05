Além de São Paulo, Bruno Mars também fará show em Brasília, diz colunista

Após uma vinda de sucesso em 2023, Bruno Mars fará shows em três estados no Brasil ainda este ano; confira as datas e locais

No último ano, Bruno Mars encantou os brasileiros com seus shows no mês de setembro e falta pouco para ele voltar ao país! Segundo informações do portal LeoDias divulgadas nesta quinta-feira, 2, o famoso fará shows em São Paulo e Brasília ainda em 2024.

De acordo com o veículo, a turnê do cantor passará pela cidade de Brasília no dia 17 de outubro, no Estádio Mané Garrincha. Além desta data, outras duas já estão reservadas para a volta de Bruno Mars ao Brasil: nos dias 8 e 9 de outubro, o famoso subirá ao palco do MorumBIS, em São Paulo.

No início do mesmo mês, no dia 4, o Rio de Janeiro receberá o cantor no Estádio Nilton Santos.

Uma curiosidade é que o aniversário de Bruno Mars é no dia 8 de outubro, assim, os fãs celebraram sua vinda ao país em uma data tão especial. "Pessoal de São Paulo, temos a obrigação de cantar 'Happy Birthday to you, Bruninho'", escreveu uma internauta.

Rio de Janeiro - 4 de outubro no Estádio Nilton Santos

São Paulo - 8 e 9 de outubro no Estádio MorumBis

Brasília - 17 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha pic.twitter.com/h4D9A4t0MU — BCharts (@bchartsnet) May 2, 2024

Conheça curiosidades do cantor Bruno Mars

Bruno Mars deixou o Brasil após fazer duas grandes apresentações em São Paulo no mês de setembro. O cantor havaiano acumula mais de 30 milhões de seguidores em seu Instagram e arrasta uma legião de fãs por onde passa com seus sucessos musicais. Saiba a seguir curiosidades do artista.

Natural de Honolulu, no Havaí, nos EUA, seu nome na verdade é Peter Gene Hernandez. O nome Bruno Mars surgiu de um apelido da infância , dado por seu pai, que o achava parecido com o lutador italiano Bruno Sammartino. E o Mars veio de elogios que recebia de garotas em sua juventude, que diziam que ele era de outro mundo. "Então, fiquei pensando: 'Acho que sou de Marte'."

Um ponto que chama atenção dos fãs também é sua estatura. O cantor, que parece ser baixinho, tem 1,65m. Além disso, seu coração tem dona. Apesar dos diversos altos e baixos da relação, o artista namora Jessica Caban há 12 anos. Os dois não têm filhos, mas são "pais" de um rottweiler chamado Geronimo.

Bruno Mars já enfrentou problemas na Justiça. Em 2010, ele foi detido em flagrante por posse de cocaína. O artista não chegou a ser preso, mas em 2011 foi condenado pela posse da droga e precisou pagar uma multa, cumprir serviço comunitário e participar de um curso. Em 2012 ele teve a acusação retirada e ficou com a ficha limpa.

Quanto à sua banda, Bruno Mars faz os shows ao lado do irmão Eric E-Panda Hernandez, seu baterista. Além disso, o grupo musical já contou com um brasileiro: o guitarrista Mateus Asato. Foi ele que apresentou a canção Evidências para o astro pop, sucesso escolhido pelo havaiano para surpreender os fãs em suas apresentações do Brasil.