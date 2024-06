Fafá de Belém relembra a emoção do início da carreira

Fafá de Belém relembra o início da carreira de quase 50 anos e encontro inusitado com Caetano Veloso

A cantora Fafá de Belém foi a entrevistada do programa Sem Censura, da TV Brasil, na última sexta-feira, 21, e contou detalhes de sua trajetória de quase 50 anos na música. Em conversa com a apresentadora Cissa Guimarães e seus comentaristas, ela relembrou a emoção do início da carreira.

Fafá contou que tudo começou a alavancar quando a música Filhos da Bahia tocou no rádio e, logo depois, ganhou um clipe no Fantástico, da Globo. Ela contou que ficou emocionada ao ouvir sua canção no rádio durante uma corrida de táxi. "Eu tinha 18 anos. Uma menina saindo de Belém, tinha morado no Rio, mas era anônima. Eu comecei a chorar. Foram mais de 60 trilhas de novela”, disse ela, já que a primeira música de sucesso tocou na novela Gabriela, da Globo.

Em outro momento do bate-papo, a estrela relembrou quando desligou o telefone na cara de Caetano Veloso. "Um dia, eu ia para um almoço, estou me penteando, e toca o telefone. ‘É a Fafá? É o Caetano’. Eu desliguei, achei que era um trote. Entrei na casa do jornalista e tocaram no meu ombro. Olhei e era Caetano. Ele falou: ‘Você acabou de me mandar à m•rda’”, afirmou ela.

No programa Sem Censura, Fafá de Belém também contou sobre quando soltou uma pomba no movimento das Diretas Já, em São Paulo, relembrou histórias da infância, seu ativismo na Amazônia e muito mais.

Assista ao programa completo abaixo: