Gusttavo Lima reage ao ser pedido em casamento por rapaz em show: “Aproveita”

Gusttavo Lima viraliza ao reagir a pedido ousado de casamento de rapaz e fazer declaração para a esposa durante show

Recentemente, um novo vídeo de Gusttavo Lima viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o cantor sertanejo recusa um pedido indiscreto de um rapaz na plateia de um show. Isso porque a jovem teve a ousadia de pedir o artista em casamento e ainda revelou que tem preferência por homens casados, já que ele é comprometido com Andressa Suita.

Tudo aconteceu enquanto Gusttavo estava ajoelhado no palco conversando com seus admiradores. Foi quando o ‘embaixador’, como é conhecido pelos fãs, recebeu a proposta inusitada do jovem: "Casa comigo!", o rapaz aparece aos berros nas imagens. Em resposta, o sertanejo negou o pedido e aproveitou para exaltar a esposa.

“Eu já sou casado", disse o cantor. "Eu gosto dos casados!", o homem disparou novamente. Gusttavo continuou a brincar e mencionou a esposa: "Eu já tenho dona já, já tô aposentado", ele explicou a negativa. "Eu gosto dos aposentados! Eu adoro um aposentado, assim como você! Eu amo!", o rapaz insistiu mais uma vez.

Gusttavo Lima é pedido em casamento por fã em show - Reprodução/Instagram/Leo Dias

“Aposentado e pensionista, né? Obrigado pelo carinho. Aproveita o show", Gusttavo encerrou o assunto. Nas redes sociais, a postura do cantor rendeu elogios: “Gusttavo é sempre simpático, educado e atencioso. Ele é diferente”, disse uma admiradora. “Amo que Gusttavo é sempre carismático e sabe conduzir as brincadeiras”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Gusttavo Lima reage ao ver novo visual de Andressa Suita:

A esposa do cantor Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita, mudou novamente a cor de seus cabelos. Após um ano de ter deixado de ser loira para ter os fios em tom castanho escuro, a empresária resolveu passar por uma nova transformação e chocou o esposo. Na rede social, postou um vídeo exibindo todos os cabelos que já teve.

Em seguida, Andressa revelou qual é sua nova cor e recebeu um comentário do amado, com quem tem dois filhos e até já viveu uma separação durante a pandemia, mas retomou o casamento. Gusttavo Lima então deixou sua opinião sobre as madeixas e exaltou a nova aparência da influenciadora: "O meu deus", disse o famoso ao ver a esposa.