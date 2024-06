Filho de Chrystian comove com mensagem para o pai: ‘Para sempre’

Filho do cantor Chrystian, João Pedro escreve recado especial após a morte do pai completar uma semana: ‘Te amo mais que tudo'

Filho do cantor Chrystian, o jovem João Pedro comoveu ao escrever uma mensagem póstuma para o pai. O artista faleceu há cerca de uma semana e deixou a família saudosa com sua partida inesperada. Agora, o filho dele emocionou os fãs do pai ao falar sobre a importância dele em sua vida.

Em um post no Instagram, o rapaz relembrou vídeos e fotos com o pai e contou sobre as lembranças que vai guardar do pai em seu coração. "Pai, nos últimos dias, andei pensando muito no que poderia escrever aqui; e nesse tempo percebi que tudo o que eu tinha para te falar, graças a Deus, tive a oportunidade de dizer em vida. Além de um pai maravilhoso, sempre foi meu melhor amigo e é assim que vou me lembrar de você: feliz e brincalhão", disse ele.

E completou: "Sempre foi o ser humano com o maior coração que já tive o prazer de conhecer. E acredito que dificilmente encontrarei alguém tão bom e do bem quanto você foi nessa vida. Pai, eu sei que a tristeza que estamos sentindo, aos poucos, vai embora. Mas também não tenho dúvida de que a saudade sempre será constante nos nossos corações. Não tenho palavras para te descrever, assim como tudo que vivemos juntos e o que você representa para mim. Sempre vou ter muito orgulho de dizer que sou seu filho".

Por fim, ele fez um pedido: "Quero que nunca se esqueça do meu amor por você. Enquanto eu viver sentirei sua falta e sei que um dia vou te encontrar - até lá, vou fazer de tudo para te dar muito orgulho por aqui! Eu te amo mais que tudo e para sempre, PAI".

Homenagem da viúva de Chrystian

Viúva de Chrystian, Key Vieira comoveu seus seguidores ao fazer uma homenagem para o marido. Na noite de quarta-feira, 26, a morte do cantor completou uma semana e ela fez questão de marcar a data triste com uma lembrança do amor deles.

Key fez um vídeo no feed do Instagram com imagens do casal em momentos de alegria e de trocas de carinhos. Nas fotos, eles apareceram sorridentes e até em uma foto antiga do casamento deles.

Na legenda, ela disse: “Voa sob o céu azul, meu eterno amor”. Além disso, ela mostrou uma foto de Chrystian na frente de uma painel com asas nos stories do Instagram.

Chrystian faleceu no dia 19 de junho em um hospital de São Paulo. Ele tinha sido internado horas antes da morte. A causa da morte foi descrita pelo hospital como choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.