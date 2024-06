VÍDEO: Léo Santana reage ao ser atingido em região sensível durante show

O cantor Léo Santana leva um susto ao ser atingido por um celular jogado por um fã durante um show e reage: ‘Que pancada’

O cantor Léo Santana levou um grande susto durante um show neste final de semana. Isso porque ele foi atingido por um celular em suas partes íntimas. Saiba o que aconteceu e como ele reagiu:

O artista estava dançando no palco quando um fã jogou um celular em sua direção. A ação foi tão rápida que ele só percebeu quando já tinha sido atingido. O celular foi diretamente na região íntima do artista, que sentiu dor no local.

Ao ser atingido, ele se abaixou para se recuperar e foi para os fundos do palco. Depois de ficar melhor, ele voltou para o show e continuou. “Que pancada, meu velho. Literalmente, fiquei de perna bamba”, declarou.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou as imagens do momento do arremesso do celular e pediu para que os fãs não repitam isso. “Eu fui derrubado por um celular! Gente… isso é sério, não vale rir. A gente ri, mas é sério, tá? Não façam isso não, gente”, afirmou.

Bronca do Léo Santana

O cantor Léo Santana deu o que falar nas redes sociais com a repercussão de um vídeo de uma bronca dele no motorista do seu trio elétrico. No carnaval de Salvador em 2024, o artista perdeu a paciência com o modo como o trio estava andando pelas ruas da cidade e fez um pedido para o motorista.

Ele afirmou que o motorista tinha que respeitar as orientações dele durante o trajeto. O artista decidiu dar a bronca publicamente porque viu que sua plateia estava sofrendo com o sufoco da multidão.

"Isso aperta o meu bloco, aperta a pipoca, fica desconfortável para todo mundo. Se o trio não andar, vai ficar desconfortável para o meu bloco e eu vou ficar desconfortável daqui de cima tambám vendo isso", disse ele.

E completou: "Por favor, motorista, eu sei que existe toda uma direção do carnaval de Salvador, mas o comando do meu bloco e do meu trio sou eu".