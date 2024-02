Vídeo: Bronca de Leo Santana no motorista do trio chama a atenção

Leo Santana deu uma bronca no motorista que dirigia o seu trio elétrico no carnaval de Salvador e o vídeo repercutiu nas redes sociais. Assista aqui

O cantor Leo Santana deu o que falar nas redes sociais com a repercussão de um vídeo de uma bronca dele no motorista do seu trio elétrico. No carnaval de Salvador em 2024, o artista perdeu a paciência com o modo como o trio estava andando pelas ruas da cidade e fez um pedido para o motorista.

Ele afirmou que o motorista tinha que respeitar as orientações dele durante o trajeto. O artista decidiu dar a bronca publicamente porque viu que sua plateia estava sofrendo com o sufoco da multidão.

"Isso aperta o meu bloco, aperta a pipoca, fica desconfortável para todo mundo. Se o trio não andar, vai ficar desconfortável para o meu bloco e eu vou ficar desconfortável daqui de cima tambám vendo isso", disse ele.

E completou: "Por favor, motorista, eu sei que existe toda uma direção do carnaval de Salvador, mas o comando do meu bloco e do meu trio sou eu".

Ivete Sangalo enfrentou perrengues no trio elétrico

A cantora Ivete Sangalo viveu perrengues em seu trio elétrico nesta segunda-feira, 12, nas ruas do Circuito Dodô, em Salvador, na Bahia. Isso porque a multidão foi atingida por uma explosão e os convidados do trio deixaram o veículo torto por causa do peso. Entenda:

Tudo começou quando um tubo de gás carbônico explodiu durante o trajeto do trio de Ivete Sangalo. De acordo com o site G1, duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro e passam bem. Na hora da explosão, Ivete se assustou e muita fumaça chegou até o veículo onde ela estava.

Pouco tempo depois, mais um susto atingiu os convidados do trio elétrico, que ficam em uma área reservada em cima do veículo. O trio começou a inclinar para o lado e ficou torto, dando a impressão de que poderia virar a qualquer momento. Então, as pessoas precisaram descer rapidamente para que o trio estabilizasse novamente. O perrengue aconteceu por causa do excesso de peso em apenas um dos lados do trio.