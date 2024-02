Lore Improta mostra seus pés após maratona de Carnaval: "Pela glória"

De férias após longos dias de trabalho, Lore Improta mostra a situação de seus pés após maratona de apresentações de Carnaval; confira!

A dançarina Lore Improta viveu o Carnaval 2024 intensamente. Além de ter acompanhado seu marido, o cantor Leo Santana, em diversos shows, a loira também foi musa da Unidos do Viradouro, grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Com a sua maratona intensa de folia, seus pés pediram trégua com o fim do feriado.

Nesta segunda-feira, 19, Lore apareceu nos stories de seu Instagram para anunciar alguns dias de descanso com sua família. "Bom dia só para quem está de férias", disse a famosa, que estava se preparando para viajar com sua filha, Liz, de 2 anos.

Pouco depois, já em seu local escolhido para o descanso merecido, ela apareceu de chinelo e mostrou a situação que está seus pés após vários dias dançando. "O pé hoje, meu amor, tá pela Glória de Jesus", disse Lore no vídeo, que mostrou os vários curativos que cobriam os pés, que estão cheios de bolhas e machucados.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Para o descanso, sua família passará alguns dias em uma casa praiana. Ao lado de Leo e da filha do casal, Lore irá descansar na piscina e curtir alguns dias longe da folia para se recuperar dos dias intensos de trabalho.

Lore Improta cai no choro com vitória da Viradouro no Carnaval 2024

No último dia 14, a escola de samba Unidos do Viradouro foi anunciada como grande campeã do Carnaval 2024. E a dançarina Lore Improta, musa da agremiação, esteve na quadra da escola para celebrar a vitória.

Acompanhando a apuração com outras pessoas da comunidade, a esposa de Leo Santana não segurou a emoção e caiu no choro ao descobrir que a Viradouro havia conquistado seu tricampeonato. Em cima do camarote da quadra, a loira gritou pela vitória e derramou lágrimas com a conquista.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lore compartilhou um vídeo da comemoração, onde ela se juntou ao coro do samba-enredo junto de outros membros da escola de samba. Na legenda, ela mostrou um pouquinho de sua emoção com os seguidores. "CAMPEÃÃÃÃ AAAAAAA!!! Felicidade que não cabe no peito, @unidosdoviradouro! NOS VEMOS SÁBADO NAS CAMPEÃS!", escreveu ela.