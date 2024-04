Molejo vai acabar? Integrantes falam do futuro após morte de Anderson Leonardo

Integrantes do Molejo se pronunciam sobre futuro do grupo de pagode após a morte do vocalista Anderson Leonardo nesta sexta-feira, 26

Os integrantes do Molejo se pronunciaram sobre o futuro do grupo de pagode após a morte do vocalista Anderson Leonardo. O artista faleceu nesta sexta-feira, 26, após lutar contra o câncer inguinal. Em um vídeo nas redes sociais, os artistas contaram que vão continuar com o grupo depois da tristeza do luto.

"Alô, bateria. Alô, planeta. Alô, amigos e fãs do Molejão. Aqui quem está falando são seus amigos do grupo Molejo. Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós. De qualquer maneira, não podemos esquecer a alegria e a irreverência do nosso cantor Anderson Leonardo. Isso tem que perdurar durante a longa vida do Molejão. O legado continua e nós estamos aí para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos", disse Andrezinho.

O grupo Molejo conta com os integrantes Andrezinho Silva, Claumirzinho Gomes, Jimmy, Robson Calazans e Lucio Nascimento.

Homenagem do filho de Anderson Leonardo

Um dos quatro filhos de Anderson Leonardo, o artista Mestre Bradock, o Leozinho, comoveu com uma homenagem para o pai. Logo depois do anúncio da morte dele nas redes sociais, o rapaz fez um post no Instagram com uma foto antiga deles.

Na imagem, Anderson apareceu abraçado com o filho quando ele era apenas uma criança de poucos anos de vida. Na legenda, Leozinho falou sobre o luto.

“Estou no teu colo hoje, sempre, e para sempre. Essa a minha sensação. Te amo eternam”, escreveu. Nos comentários, ele recebeu o apoio de amigos famosos. O cantor Buchecha comentou: “Meus sentimentos por essa grande perda. Deus esteja com você e toda a família”. O cantor Péricles disse: “Um grande beijo, meu filho”.

Anderson Leonardo deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice. Conheça os quatro herdeiros dele aqui.