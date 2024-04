Ana Luiza Ferreira se despede de espetáculo e mira carreira musical: 'Montanha-russa de emoções'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Luiza Ferreira reflete sobre ultrapassar barreiras em Beetlejuice e entrega planos para depois do musical

Ana Luiza Ferreira se despede de Beetlejuice - O Musical, que encerra temporada no próximo domingo, 28, no Teatro Liberdade, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre ultrapassar barreiras no espetáculo e entrega planos para depois da peça com mira em carreira musical: "Montanha-russa de emoções".

"A Lydia é a personagem que mais me demandou um preparo não só físico e mental, como emocional. Ela é responsável pelo arco emocional da peça. Todo mundo fala que viu o espetáculo e se acabou de rir, mas as pessoas também choram de se acabar. É uma montanha-russa de emoções", declara Ana Luiza Ferreira .

"Como música, busquei muitas referências no emo, pop e punk, que é um estilo que já curtia desde a minha adolescência. É óbvio que existe uma linguagem de teatro musical, mas as canções se aproximam muito do pop. Tem muita gente que não curte teatro musical, mas duvido que, se assistirem Beetlejuice, não vão curtir as músicas", acrescenta a atriz , que também divide carreira com a de cantora.

Sem planos no teatro após o fim da temporada de Beetlejuice - O Musical, Ana Luiza Ferreira conta que o público pode esperar novidades da sua carreira na música pela frente: "Estou aberta para convites no teatro, mas também levo minha carreira na música. Tenho lançado minhas canções no streaming, são todas pop. Estou gravando meu terceiro clipe que vai lançar. Obviamente, sempre vou voltar para o teatro musical, é o que amo fazer".

