Carioca? Madonna conquista título surpreendente após show no Rio de Janeiro

Madonna se torna oficialmente 'carioca' ao ser homenageada pela Câmara Municipal após show histórico no Rio de Janeiro; entenda

No último sábado, 4, Madonna fez história ao reunir uma multidão para um show em Copacabana, no Rio de Janeiro. Por isso, antes de subir aos palcos, a cantora foi homenageada pela Câmara Municipal e conquistou um título surpreendente. Agora, além de americana, ela é ‘carioca’, já que ganhou o diploma de Cidadã Honorária do Rio de Janeiro.

Segundo informações do G1, Madonna recebeu seu título especial nos bastidores antes de seu show na Cidade Maravilhosa. Apesar de ter se tornado ‘carioca’ só agora, a homenagem estava em trâmite há alguns meses e foi proposta pelo ex-prefeito Cesar Maia e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, ambos do PSD.

Conforme os processos habituais, a honraria só foi concedida após passar pelo processo de aprovação na Câmara Municipal. Pouco antes do aguardado show, durante uma segunda discussão, o título foi formalmente concedido à cantora, que recebeu um diploma para oficializar a homenagem antes de subir aos palcos no Brasil.

Vale lembrar que a Rainha do Pop não é a única famosa a ganhar um título tão especial. Lewis Hamilton também recebeu o título de cidadão honorário a nível nacional em 2022. Na época, a proposta foi apresentada por André Figueiredo, que justificou o pedido citando a homenagem feita pelo piloto no Grande Prêmio de Interlagos, São Paulo, em 2021.

Para quem não acompanhou, Hamilton venceu o GP e usou um capacete com as cores do Brasil, e ao ganhar, repetiu o gesto de Senna ao pegar a bandeira do país e erguer no carro. Quando retornou ao país, ele ganhou uma cerimônia especial na Câmara dos Deputados e agradeceu o carinho dos admiradores brasileiros.

“Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil. Tenho muitas memórias incríveis no Brasil, mesmo antes de escolher vir aqui. De quando vim para cá em 2007, do amor que vocês têm, das experiências que tivemos, particularmente a vitória em 2021, sabendo que todos vocês torceram por mim, foi um dos momentos mais especiais da minha vida”, ele celebrou.

O que Madonna escreveu em livro histórico de hotel?

A cantora Madonna ficou uma semana hospedada no hotel de luxo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e deixou um recado especial em um livro histórico do hotel. Ela escreveu um recado no Livro de Ouro do local para agradecer por sua estadia. Nesta semana, a equipe do local mostrou uma foto da mensagem que ela escreveu; confira o recado!