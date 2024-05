Diplo exibe foto inédita com Madonna em festa pós-show no Brasil

DJ Diplo abre álbum de fotos de como foi sua viagem ao Rio de Janeiro para abrir o show da cantora Madonna na praia de Copacabana

O DJ Diplo mostrou que já está com saudade dos seus dias no Rio de Janeiro. Ele esteve no Brasil na semana passada para fazer a abertura do show da cantora Madonna na praia de Copacabana. Agora, ele relembrou fotos de seus dias na cidade maravilhosa e também exibiu uma foto da festa pós-show.

Madonna recebeu alguns amigos e convidados em uma festa exclusiva no hotel Copacabana Palace após o show na praia. E Diplo mostrou que comandou a música por um tempo e ao lado de Madonna.

“Saudades do Rio. Não queria deixar o Brasil, mas é hora de voltar ao trabalho”, disse ele. Em outras fotos, ele também apareceu com Anitta e Sabrina Sato.

Angélica em festa pós-show

O show da cantora Madonnaagitou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 4, mas a celebração não acabou quando ela saiu do palco. Alguns famosos se reuniram em uma after party exclusiva no hotel Copacabana Palace.

Nas redes sociais, a apresentadora Angélica mostrou uma foto com algumas celebridades reunidas durante a festa. Na selfie, a loira surgiu com o marido, Luciano Huck, e as cantoras Pabllo Vittar e Marina Sena.

Além disso, Angélica também mostrou seus encontros com Sabrina Sato e Anitta nos corredores do hotel após o show de Madonna.

De acordo com o colunista Leo Dias, a festa pós-show foi organizada por Luciano Huck para cerca de 150 convidados em um restaurante de luxo que fica no hotel. Enquanto isso, o colunista Lucas Pasin contou que o evento teria música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.