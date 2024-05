Patricia Poeta lamenta ao ver tragédia ao vivo: 'Não reconheço'

Em Porto Alegre, Patricia Poeta lamenta ao ver enchentes ao vivo; apresentadora nasceu em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul

A apresentadora Patricia Poeta lamentou a situação do Rio Grande Sul. Nesta terça-feira, 07, a jornalista, que está em Porto Alegre para cobrir a tragédia no local, fez um desabafo em sua rede social ao postar fotos de algumas ruas com enchentes.

Nascida na cidade de São Jerônimo, a comandante do Encontro é gaúcha e se mostrou abalada ao ver a situação de perto. Patricia Poeta falou sobre não reconhecer os locais por estarem cobertos de água e alertou para quem quiser ajudar que estão precisando muito de água potável.

"Ando pelo meu Rio Grande e fico com o coração partido, de verdade - como nunca imaginei que fosse ficar. Eu olho para essa cidade que conheço muito e não a reconheço. Ver as pessoas com olhares perdidos e desolados, as equipes de salvamento no limite, mas que não param nunca…são verdadeiros heróis. Não só elas como grande parte da população que se empenha dia e noite nos resgates. Não tem luz e falta muita coisa, principalmente, água. Não há mais para comprar nos supermercados. Então, aqui vai um apelo: por favor, mandem água para cá. É prioritário nesse momento. Estamos falando de sobrevivência", disse ela sobre a tragédia.

Assim como a apresentadora outros famosos estão engajados na causa. Neymar Jr. resolveu revelar o que fez para ajudar e mostrou seu avião cheio de mantimentos. A influenciadora Virginia Fonseca também tomou atitude e chocou ao exibir a quantidade de roupas que mandará para o Sul.

Médica, campeã do BBB 23 Amanda Meirelles vai para o Rio Grande do Sul

A campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles, tomou uma decisão importante nos últimos dias para ajudar o Rio Grande do Sul. Ao ver a situação depois das catástrofes no estado, a ex-BBB resolveu ir até o estado colaborar com seu trabalho como doutora.

Em sua rede social, a profissional da saúde contou nesta segunda-feira, 06, que ainda não tinha ido por não saber como chegar até lá, visto as condições do território que ficou cheio de água. Agora, ela poderá ir e falou que está levando com ela vários medicamentos. Veja mais aqui.