Milton Filho se enxerga nos palcos ao dar vida a Mussum: 'Não me via nesse lugar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Milton Filho, que interpreta o icônico Mussum no espetáculo 'Adorável Trapalhão - O Musical', fala sobre a experiência nos palcos

O ator Milton Filho (42), que recentemente deu vida ao personagem Edgar, na novela Fuzuê, da Globo, está em cartaz em São Paulo, com o espetáculo Adorável Trapalhão – O Musical, interpretando Mussum (Antônio Carlos Bernardes Gomes), personagem que inspirou a sua carreira como artista.

Com mais de 25 espetáculos, novelas e cinema no currículo, Milton adora transitar entre as possibilidades artísticas que aparecem, mas, segundo ele, nada se compara aos palcos, lugar em que ele se sente em casa. O ator se considera um enorme fã de Os Trapalhões:“Minha mãe (Dona Tina), me disse que eu comecei a usar óculos com um ano e meio de idade, e ela só percebeu que eu era míope por causa dos trapalhões, eu ficava assistindo na tv e quando ela me tirava eu chorava sem parar (...), ela investigou, me levou ao médico e ele viu que eu tinha miopia.” conta.

Foto: Ernane Pinho/Divulgação

A identificação, especialmente com o personagem Mussum, foi instantânea e possibilitou que Milton pudesse se enxergar no mundo das artes, “Eu acho que hoje em dia, se eu sou ator, é porque ele (Mussum), também estava ali, trazendo referências de uma pessoa negra periférica no Brasil, mostrando que ela pode ir além, pode levar alegria, pode ser uma pessoa pública, porque até então, eu não me via nesse lugar.” disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CENA MUSICAL (@cenamusical)

No espetáculo em cartaz, Milton compartilha o palco com Rafael Aragão (Didi), Enrico Verta (Dedé), Vicenthe Oliveira (Zacarias), e descreve a relação do elenco como de muita parceria e amizade, que vai além dos palcos. O musical ainda conta com uma participação especial, de ninguém mais, ninguém menos que Renato Aragão. Aos 89 anos, o eternoTrapalhão vem emocionando o público e o elenco e Milton relembra o contato que teve com o artista em 2007, quando fez uma breve participação em A turma do Didi, “Eu lembro que só falei com ele no set e fiquei muito feliz. Agora, no ensaio do musical, lembrei desses momentos e foi emocionante. Para mim, Didi é um ser inalcançável, uma estrela, está em um lugar diferenciado. Ele é um ícone da TV brasileira.”

Foto: Paulo Santos

Para dar vida ao Mussum, o foco do artista foi buscar o personagem que existia dentro dele e mergulhar nos estudos de programas de TV, podcast, entrevistas. Além de criar uma playlist musical contendo apenas músicas originais do samba, para internalizar a essência do personagem. “O meu objetivo foi construir o meu próprio Mussum. Eu queria que as pessoas curtissem, se identificassem, lembrassem, e está sendo muito prazeroso receber o retorno positivo do público.”

Foto: Reprodução Internet

Em 2023, o ator Ailton Graça levou o prêmio Kikito de Melhor Ator, no Festival de Gramado 2023, pela sua interpretação de Mussum no filme Mussum, o Filmis. Milton, que assistiu a gravação já na premiere, relembra que a interpretação de Ailton foi um direcionamento para a sua nova composição do personagem, “Quando comecei a estudar, me remeti ao Ailton na hora, porque ele traz o Mussum dele, você consegue ver o personagem, mas também o ator incrível que há por trás. Eu reassisti o filme, e falei, nossa está tão verdadeiro, tão inteiro, eu quero isso também. E parti para a minha busca.”

O espetáculo Adorável Trapalhão – O Musical, que também traz como atração os atores e cantores mirins Enzo Ignácio, Cauê Enzo e Tom Lotufo, está em cartaz até o dia 23 de junho, no Teatro Villa Lobos, em São Paulo.