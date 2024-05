Ana Castela surpreende ao mudar o visual e cortar a franja: “Combinou muito”

Ana Castela decidiu desapegar do cabelão longo e passou a tesoura na franja; veja o resultado da transformação da boiadeira

Ana Castela está com um novo visual! Na noite da última segunda-feira, 20, a boiadeira contou que decidiu desapegar um pouco do cabelão e cortou a franja. Embora seja uma mudança singela, a cantora sertaneja, que sempre manteve os fios longos como marca registrada, vibrou com o resultado em suas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Ana apareceu com o novo visual e exibiu sua franja no estilo ‘cortininha’. Na sequência, ela contou que estava com vontade de mudar, mas sem coragem. Por isso, a boiadeira decidiu passar por uma transformação menos ousada e passou a tesoura na parte superior do cabelão.

"Cortei uma franja. É pouquinho , mas já é alguma coisa. Amei. Achei que combinou muito comigo. Estava querendo fazer alguma coisa -- não demais -- porque ainda não tenho coragem, mas só isso aqui já adorei, mudou um pouco", disse a cantora enquanto exibia o novo visual em diferentes ângulos nos stories do Instagram.

Apesar de amar o resultado, Castela brincou que já estava incomodada com a mudança: "Só começou a me irritar um pouco, porque toda hora coloco o cabelo atrás da orelha e ele volta", a cantora revelou enquanto fazia um penteado improvisado. Vale mencionar que essa não foi a única mudança na vida da artista recentemente.

Após circularem boatos de que estariam juntos novamente, Ana Castela e Gustavo Mioto tiraram todas as dúvidas ao se beijarem no palco de um show dele no começo do mês. Confirmando que estão namorando, os cantores levaram os fãs à loucura ao trocarem o carinho na apresentação. Na sequência, eles posaram juntos nas redes sociais e trocaram declarações apaixonadas.

Vale lembrar que os cantores pegaram os fãs de surpresa em meados de janeiro ao anunciarem o ponto final na relação. Eles estavam juntos desde outubro de 2023, quando reataram a relação após romperem pela primeira vez, em setembro. Após o término, a equipe do sertanejo afirmou que ele tiraria um período de férias. Em maio, eles se reconciliaram oficialmente.

Ana Castela faz visita surpresa para Gustavo Mioto:

Na madrugada desta segunda-feira, 13, Ana Castela fez uma surpresa ao namorado, Gustavo Mioto, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. A boiadeira surgiu na casa do cantor com um lindo buquê de flores. Mioto estava realizando uma live em seu perfil oficial no Instagram, quando a artista pediu para participar; confira o momento fofo!