Ana Castela faz visita surpresa para Gustavo Mioto e fãs se derretem

Ana Castela surpreendeu Gustavo Mioto ao aparecer na casa do cantor com um buquê de flores; momento foi registrado durante transmissão ao vivo

Na madrugada desta segunda-feira, 13, Ana Castela fez uma surpresa ao namorado, Gustavo Mioto, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. A boiadeira surgiu na casa do cantor com um lindo buquê de flores.

Mioto estava realizando uma live em seu perfil oficial no Instagram, quando a artista pediu para participar. Porém, para a surpresa dele e dos fãs que assistiam o momento, ela surgiu já na casa do amado.

“Ele não sabia que eu estava vindo. Falei ‘faz uma live que eu quero ver'”, disse a dona do hit “Nosso Quadro”, que na mesma noite se apresentou em Santa Terezinha do Itaipu, no Paraná.

Ainda surpreso com a visita, Gustavo Mioto a abraçou enquanto segurava o presente, e ressaltou que ela merecia uma salva de palmas. Já Ana Castela confessou que estava nervosa com a surpresa romântica. “Ai, estava passando mal […] Estou tremendo”, disse ela.

Na sequência, o cantor contou que imaginou que ela estivesse a caminho de sua fazenda. “Mas eu ia mesmo. Decidi [fazer a surpresa] tem uns três dias.”, explicou Ana.

Após o casal encerrar a trasmissão ao vivo, o momento teve grande repercussão entre os fãs. “Que bonitinhos”, declarou um internauta. "Quero viver um amor tipo Ana Castela e Gustavo Mioto", disse outro. “É nítido como eles se fazem bem, ficam felizes e leves!”, escreveu um terceiro.

Ana Castela pede para Gustavo Mioto abrir uma live e chega de surpresa com um buquê de flores na casa do namorado 💐💕 pic.twitter.com/wz57w7B1aJ — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 13, 2024

Gustavo Mioto fala do namoro com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto abriu o coração ao contar sobre a decisão de namorar com a cantora Ana Castela. Ele contou que a diferença de idade entre eles pesou na hora de iniciar o romance e que ele teve uma certa resistência. Porém, ele resolveu se entregar ao relacionamento.

"Estou há um ano e meio enroscado em uma menina seis anos mais nova que eu, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Eu sou muito calmo, muito ‘na boa’ e Ana Flávia é um furacão. Talvez eu perderia um grande amor por conta de uma lista idiota", contou ele no Vênus Podcast.

Então, ele contou que o namoro faz bem para ele. "Eu aprendo todo dia com ela. Ela acha que não porque acha que sou muito maduro e tal e não tem nada a ver", comentou ele, e completou: "Eu tenho aprendido muito a não ter medo de ser autêntico 100%, sempre gostei de ser eu mesmo e tudo mais e ela tem me ensinado a viver, tem ensinado a ser um pouco mais autêntico, acreditar um pouco mais na minha verdade, não tem medo de ser ela mesma e eu acho isso muito legal. É o que mais me encanta, gente com cheiro de gente no nosso meio sintético, é justamente isso que mais me fascina, o jeito dela, de ser feliz com coisas muito pequenas".