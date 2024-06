Roberto Justus posta foto com Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro: 'Juntos'

Após marcar presença no aniversário da filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro, Roberto Justus posta foto e fala sobre relação das famílias

O empresário Roberto Justus marcou presença no aniversário de 5 anos de Manuella Pinheiro Tralli, filha da ex-esposa Ticiane Pinheiro com o atual marido dela, o jornalista Cesar Tralli. Neste sábado, 22, o milionário compartilhou o registro tirado no evento e falou sobre a união das famílias.

Pai de Rafaella Justus, ele prestigiou o evento da ex-mulher com sua eleita, a influenciadora Ana Paula Siebert, a filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, e suas netas, as gêmeas Chiara e Sienna, de Fabiana Justus. Após compartilhar o registro de todos juntos, Roberto Justus ainda recebeu um comentário de agradecimento de Cesar Tralli.

"Ontem todos juntos e misturados na festa da Manu!", escreveu o empresário sobre conviverem muito bem. O apresentador global então deixou um recado: "Muito obrigado pela presença Roberto. Esta nossa convivência é sempre muito saudável e importante. Nós sabemos bem como os filhos ficam felizes quando todos estamos juntos. Beijão".

A festa de 5 anos de Manuella Pinheiro Tralli aconteceu nesta sexta-feira, 21, e teve uma decoração deslumbrante com o tema da animação Enrolados, da Disney. O evento aconteceu alguns dias antes da data de aniversário oficial da menina. A caçula de Ticiane Pinheiro só completará 5 anos de vida no dia 12 de julho de 2024.

Roberto Justus vê Ticiane Pinheiro na Globo e reage

A participação de Ticiane Pinheiro no Domingão Com o Huck no domingo, 09, deu o que falar e até o ex-marido dela, o empresário Roberto Justus, fez questão de prestigiar o momento da apresentadora com a filha que teve com ela, a jovem Rafaella Justus, que está prestes a completar 15 anos.

No sofá da sala de TV de sua casa, o apresentador apareceu acompanhando o programa no qual a ex-mulher fez participação no júri do Dança dos Famosos ao lado de César Tralli e Helô Pinheiro. Roberto Justus então reagiu ao ver a loira entrando no palco. Veja o momento aqui.