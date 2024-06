Veja o bolo de aniversário e a decoração da festa de Manuella Tralli

Filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro, Manuella Tralli ganha de aniversário luxuosa. Veja as fotos da decoração da festa e do bolo

A festa de aniversário da pequena Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, contou com muitos detalhes encantadores. A celebração aconteceu em uma casa de festas em São Paulo nesta sexta-feira, 21, e contou com o tema de Enrolados, que é uma animação da Disney.

A mesa dos doces foi montada em um cenário deslumbrante, com direito a um barco, painel, bonecos do filme e muito mais. O bolo de aniversário foi feito em camadas nas cores lilás e amarelo e com a personagem principal, Rapunzel, no topo do doce, além do nome e a idade da aniversariante. Os docinhos foram personalizados com as iniciais de Manu e também com o tema do filme.

Além disso, a família escolheu vários tipos de lembrancinhas para os convidados. Os amiguinhos de Manuella foram para casa com bolsinhas personalizadas, doces e até um chinelo com o desenho do tema da festa.

Ticiane Pinheiro mostra foto do seu quarto

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao revelar como é o cantinho onde descansa com o marido, o jornalista César Tralli. Há poucos dias, a loira mostrou que a filha deles, Manuella, de 4 anos, resolveu dormir no quarto deles e impressionou ao revelar a intimidade.

O quarto deles, pelo registro postado pela famosa, pareceu ser bem aconchegante e com paredes de tom escuro, além de abajures ao lado da grande cama, que foi coberta com edredom e travesseiros de bons materiais. Uma cortina de cor clara foi colocada nas janelas.

Ao lado do local, onde os papais dormem, Manuella colocou seu colchão no chão e com vários cobertas para se proteger do frio que faz em São Paulo. "Tem alguém que vai dormir no nosso quarto hoje. Boa noite", contou a loira ao exibir a intimidade da família.