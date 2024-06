Aline Midlej exibe a festa simples para celebrar o aniversario da filha, Celeste

Apresentadora do Jornal Nacional e da GloboNews, Aline Midlej celebrou o aniversário de 1 ano da filha, Celeste. Veja como ela está

A jornalista Aline Midlej acaba de celebrar o primeiro aniversário de sua filha, Celeste, fruto do casamento com o diretor Rodrigo Cebrian. A data especial foi marcada com uma festa simples na casa da família.

Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou um vídeo do bolo do aniversário da filha, que foi decorado com a temática de Festa Junina, e ainda contou com docinhos personalizados e fotos do crescimento da menina ao lado de familiares.

“Um ano, 365 dias do nascimento dela, de uma nova família e de uma inestimável aldeia de cuidados. Renascimento meu. Obrigado, São João. Obrigada a cada um de vocês, aqui, por tanto afeto”, afirmou ela na legenda.

Recentemente, Aline mostrou novas fotos com a filha, que está cada dia maior. Veja abaixo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Midlej (@alinemidlej)

A tatuagem de Aline Midlej

A jornalista Aline Midlej, que é âncora na GloboNews e faz parte do rodízio do Jornal Nacional, surpreendeu ao mostrar que tem uma tatuagem enorme nas costas. A revelação foi feita pelo marido dela, o jornalista Rodrigo Cebrian, no dia do aniversário de casamento deles.

Em um post nas redes sociais, ele compartilhou uma foto da amada exibindo a sua tatuagem gigante enquanto usava biquíni na casa da família. O desenho tem várias flores e folhas e ocupa boa parte das costas dela.

Na legenda, ele declarou o seu amor por ela. "Por trás de uma grande mulher sempre existe uma grande tatuagem. Amor da minha vida @alinemidlej, hoje completamos 3 anos do nosso casamento no papel e 5 anos dessa foto que mudou minha vida. Te ver ali, tirar essa foto "escondido" para eternizar não apenas na minha mente esse momento de você terminando de se trocar, colocar o biquini para mergulharmos juntos no oceano da vida a dois, habita meus sonhos todos os dias. Te amo, te amo, te amo", escreveu ele.