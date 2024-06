Craque Marcelo e Clarice Alves abrem rotina e revelam como lidam com sonhos dos filhos

Em entrevista à Revista CARAS, craque Marcelo e Clarice Alves revelaram detalhes de como se dividirem entre Brasil e Espanha, para cuidar dos filhos Enzo e Liam

Lenda dos gramados, Marcelo Vieira (36) faz história por onde passa. Após se tornar um dos maiores ídolos do Real Madrid e brilhar com a camisa da Seleção Brasileira, ele voltou a defender o Fluminense, time que o revelou para o esporte. Para além das quatro linhas, Marcelo é o terceiro brasileiro mais seguido nas redes sociais e o quinto jogador de futebol mais seguido do mundo. Diante dos feitos, pode-se imaginar que o atleta tenha uma rotina digna de astro. Engano! Apesar da fama, ele manteve a essência e é um cara simples, que passeia na rua com seus cachorros, não usa sapato, prefere andar de tênis e só tem noção das roupas que possui em dias como esse, em que precisa fazer um ensaio fotográfico, no caso, para CARAS.

“Sou um cara da rua, não tinha muitas coisas que eu queria quando era criança, mas a minha família nunca deixou faltar nada para mim. Então, eu sempre vivi desse jeito, acostumado a fazer as minhas coisas por conta própria, valorizando cada momento com a minha família e continuo sendo assim”, diz ele, que abriu as portas de seu apartamento carioca para entrevista exclusiva.

Diferentemente do que acontece com muitos ídolos do esporte, Marcelo foge das polêmicas. Ao lado de Clarice Alves (35), com quem está desde a adolescência e tem dois filhos, Enzo (14) e Liam (8), ele leva uma vida tranquila. “Nós nos conhecemos há muito tempo, respeitamos os sonhos e trajetórias um do outro e nos apoiamos mutuamente. Acho que isso é fundamental. Desfrutamos muito da companhia um do outro e nos esforçamos para sempre ter um momento a dois em meio à correria da vida”, diz a atriz que, aos 17 anos, se mudou para a Espanha para acompanhar o amado, quando ele dava seus primeiros passos na carreira internacional.

“Nós passamos momentos engraçados, difíceis e também conquistamos muitas coisas. Acho que a capacidade de se adaptar ao novo, ao diferente, o caminhar sempre juntos, só nos fortaleceu e uniu ao longo de todo esse tempo”, avalia ela.

De volta ao Brasil após quase duas décadas fora, Marcelo celebra o retorno ao Tricolor das Laranjeiras. “É muito bom voltar às origens, o Rio de Janeiro é maravilhoso! Estamos vivendo momentos únicos, revendo os nossos amigos de infância. E poder voltar proporcionando momentos especiais aos meus familiares é prazeroso”, comemora o jogador. A família, no entanto, não está completa. O primogênito do casal ficou na Espanha porque está jogando na categoria sub-15 do Real Madrid.

“Normalmente fico de 10 a 15 dias no Rio e uma semana em Madri com o Enzo. Todo esse movimento exige muita organização com a rotina de cada um da família. Nós quatro temos agendas muito corridas e procuro sempre estar presente nos momentos mais importantes de cada um deles. Por mais cansativo que possa ser, sempre tento ver o lado positivo. Enzo está escolhendo seus caminhos, conquistando sonhos, está feliz”, conta a mãezona, que não fica mais de duas semanas sem ver o herdeiro.

“Eu aprendo a lidar com a saudade, já que, quando estou perto de um, estou longe do outro. Mas acredito que essa experiência nos une e fortalece ainda mais como família. Vibramos muito com as conquistas pessoais uns dos outros”, completa. Assim como o mais velho, o caçula, Liam, também segue os passos do pai e faz parte do sub-9 do Fluminense. “Fico muito nervoso quando vejo os jogos, mas a Clarice fica ainda mais (risos)”, entrega ele.

E a artista se defende: ela assegura que o marido fica mais tenso assistindo aos jogos dos filhos do que os dele mesmo. “É incrível ver como o Enzo amadureceu e é responsável com as suas coisas, ele só tem 14 anos e se comporta muito bem diante das dificuldades. Liam também adora futebol e, se ele quiser seguir na carreira profissional, terá todo o nosso suporte. Sempre apoiaremos as escolhas dos nossos filhos, podendo ser jogadores de futebol, atores ou qualquer outra profissão que desejarem”, diz o pai, orgulhoso.

Mesmo apoiando a vida profissional dos filhos, Clarice e Marcelo não deixam suas carreiras de lado. A atriz, que atua desde os 11 anos e fez trabalhos no Brasil e na Europa, entre eles, o filme espanhol Urubú e a novela global Tempo de Amar, está pronta para novas produções. “Está sendo uma fase muito empolgante para mim porque tenho a oportunidade de rever companheiros queridos de trabalho, tanto atores quanto diretores com os quais trabalhei. Estou aberta a diferentes projetos, tanto em teatro como cinema e TV. Também me sinto muito inspirada a produzir projetos que me interessam e me motivam como artista”, revela ela.

Já Marcelo, no auge dos seus 36 anos, não pensa em se aposentar tão cedo. “Eu sempre pensei em jogar até os 33 anos, mas o tempo foi passando e eu continuo me sentindo bem. Além disso, os meus filhos me pedem para continuar jogando, por isso eu ainda não pensei em parar. Vou vivendo cada dia de uma vez. É muito bom jogar bola e, enquanto eu estiver me sentindo bem, com essa vontade, seguirei em frente”, avisa o craque, que se sente realizado ao fazer um balanço de sua trajetória.

“Tenho muito orgulho do que eu conquistei ao longo dos anos e considero a minha trajetória vitoriosa, sendo que ela ainda não acabou. Quero deixar um legado para os meus filhos e para os jovens que não acreditam em si. Tudo é possível se você tem vontade, humildade e um pouco de sorte também. Eu sempre conduzi a minha trajetória desse jeito e é o que eu tento transmitir para os jovens atletas”, ensina o craque.