Destaque no agro, Marisa Contreras fala sobre trajetória na produção de café

Em entrevista à Revista CARAS, Maria Conteras revelou como ela passou a transformar a vida de mulheres do agro por meio do café

Farmacêutica de formação, há dez anos Marisa Contreras (59) encontrou um novo propósito e redescobriu sua paixão ao apoiar o sonho do marido, Gabriel Contreras, de se tornar um produtor de café. Sem experiência prévia, o início no mundo do agronegócio foi desafiador.

“Tinha uma carreira de 23 anos. Larguei tudo e fui aprender, me capacitar e me desenvolver para poder estar no agro, afinal, ele ainda é um setor muito machista e muito preconceituoso”, relembra.

Inicialmente, Marisa se juntou ao marido para produzir cafés comuns, mas logo viu a oportunidade de se destacar no mercado de cafés especiais. Atualmente, ela comanda a Fazenda Capoeira Coffee, localizada em Areado, no sul de Minas Gerais. Uma de suas primeiras ações foi certificar a propriedade, garantindo a rastreabilidade e transparência dos processos produtivos. Para ela, a sustentabilidade é um valor fundamental. “Cuidamos do meio ambiente, das pessoas e da gestão do nosso negócio. Acredito que um mundo melhor passa pelas nossas mãos”, afirma.

Além de superar seus obstáculos pessoais, Marisa, durante o processo, também estendeu a mão para outras mulheres do setor e criou o Encontro das Mulheres do Café, realizado em sua propriedade e que, este ano, celebrou sua décima edição. “Saímos da invisibilidade e, hoje, somos reconhecidas como grandes produtoras”, conta ela.