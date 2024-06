Monja Coen dá dicas de como manter bem-estar durante rotina corrida: 'Caminho maravilhoso'

A missionária Monja Coen foi convidada do evento de bem-estar da CARAS em parceria com a Bons Fluídos, que promoveu debates sobre como manter o corpo saudável

Em meio ao corre-corre da rotina diária, CARAS e Bons Fluidos convidaram algumas personalidades para pausar... respirar e aproveitar um dia dedicado a si próprias e ao autoconhecimento. A ideia foi mostrar a importância da saúde mental e do bem-estar por meio de palestras sobre chás e infusões, aromaterapia e tarô, além de meditações, aulas de yoga e sound healing, uma terapia milenar que ajuda a encontrar mais equilíbrio com o auxílio de sons. Para completar, uma conversa com a convidada de honra, Monja Coen (76), no espaço Awake, em São Paulo. No talk comandado pela editora-chefe de Bons Fluidos, ela falou sobre o sentido da palavra ikigai.

“Significa que você dá valor à sua vida e faz o seu melhor. O que te faz querer levantar da cama todos os dias? Não é só dinheiro. Como você faz para ser diferente? Como criar condições para o que não foi agradável não se repita?”, refletiu.

Entre as convidadas, a modelo Renata Kuerten (35), as atrizes Suzy Rêgo (57), Leona Cavalli (54), Karin Hills (45) e Renata Brás (48) e as influenciadoras Gaby Fontenelle (37) e Camila Moura (30). “Bem-estar, pra mim, é saúde. Mente sã em corpo são. Saúde e gratidão”, disse Suzy.

“É meio clichê, mas eu sempre digo que bem-estar é ter saúde e ver minha família bem. Mas, fora isso, é estar centrada comigo mesma, ter minha respiração no lugar, ter minha cabeça, meu foco, meu eixo bem. A yoga, a meditação e a respiração me trazem muito isso. Então, bem-estar é poder respirar e ver que minha mente está tranquila”, completou Renata.

Para que os convidados experimentassem, na prática, os efeitos das técnicas criadas para proporcionar o bem-estar, todos participaram de diversas aulas, entre elas, uma sessão de sound healing, com a profissional Karina Siervi. “Fizemos uma sessão poderosa. Acredito que precisamos passar por um processo de reeducação em saúde. É preciso aprender como nossa natureza funciona. O som é um dos mais poderosos veículos de mudança dos nossos estados internos, de autoconhecimento e bem-estar”, explicou ela.

Leia também: Monja Coen revela que está com câncer: ‘Tudo tem começo, meio e fim’

A professora de yoga Ana Paula Mendes conversou com as convidadas sobre o primeiro passo para a jornada do autoconhecimento e ganhou um conselho da Monja Coen: “Respiração consciente e postura. Yoga ajuda muito. É um caminho maravilhoso, mas a gente tem que chegar ao Samadhi. Então a gente começa com posturas e respiração, mas procure se questionar mais, não se aquiete com suas questões, provoque-se mais”.

Ao final do dia, recheado ainda com comidinhas saudáveis e naturais, Karin Hills fez um balanço do que aprendeu com o encontro especial. “Autoconhecimento é entender o que nos faz bem, o que nos traz paz. Quem queremos ao nosso redor, as energias que a gente quer que nos rodeie”, defende a cantora e atriz.