Marina Ruy Barbosa chama atenção na web ao posar em praia paradisíaca

Curtindo uma viagem luxuosa, Marina Ruy Barbosa chama atenção dos seguidores ao posar em praia com look de tirar o fôlego

Na última segunda-feira, 1, Marina Ruy Barbosa impressionou com novas fotos de sua viagem de aniversário. Celebrando a chegada de seus 29 anos em uma ilha caribenha super luxuosa e exclusiva, St. Barth, a ruiva compartilhou cliques em suas redes sociais de um banho de mar em uma praia paradisíaca, mas roubou a cena com sua beleza.

Através dos stories do Instagram, Marina, que estava no ar na novela das sete ‘Fuzuê’ como a vilã ‘Preciosa’, impressionou ao se exibir em um maiô preto extremamente cavado, tanto na parte superior quanto inferior. Para manter a discrição, a ruiva usou óculos escuros e um boné, mas mesmo assim acabou chamando atenção no clique.

Na legenda, Marina manteve a discrição, mas revelou que em breve sua grife também começará a vender roupas de praia. Vale lembrar que a ruiva lançou sua própria marca em 2022 e agora concilia o trabalho na televisão com os desafios de ser uma empresária de sucesso. Em conversa com a CARAS Brasil, ela falou sobre essa novidade.

“Estou em uma fase em que me sinto feliz e realizada. Conquistei novos lugares, superei expectativas, me tirei da zona de conforto. É um momento em que estou me redescobrindo de diversas formas. Não me arrependo do meu caminho pois ele me trouxe até aqui. Mas se precisasse fazer algum ajuste, talvez seja o cuidado comigo mesma durante minha carreira”, disse.

"O começo foi muito desafiador. Eu entrei de cabeça em um universo que não conhecia. Empreender é muito complexo e intenso e eu precisei aprender tudo 'na marra'. Não conhecia os processos de uma marca de moda e precisei dar um passo para trás para entender que era o momento de aprendizado em primeiro lugar", Marina relembrou os desafios.

Na última segunda-feira, 1º, Marina Ruy Barbosa também encantou seus seguidores ao compartilhar detalhes de sua festa de aniversário luxuosa, que aconteceu em St. Barth, ilha do Caribe. Em suas redes sociais, a atriz abriu um álbum de fotos e compartilhou alguns dos momentos da celebração intimista durante a viagem especial.

Através do feed do Instagram, Marina mostrou que celebrou a chegada dos seus 29 anos em grande estilo. Entre as imagens do álbum, a ruiva aparece posando com um cropped de pérolas e brilhantes, além de uma saia branca justíssima com uma fenda, salto alto, bolsa de grife e maquiagem com muito brilho para comemorar a data especial.