Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre seu corpo: "Achei que tinha piorado"

Gracyanne Barbosa fez um desabafo sobre seu corpo e confessou que achava que tinha engordado, mas conseguiu aumentar seu nível de massa muscular

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez um desabafo sobre seu corpo nesta quarta-feira, 03. A influenciadora usou seus stories no Instagram para contar que fez uma nova avaliação física e conseguiu aumentar seu nível de massa muscular nos últimos dois meses, enquanto ganhou apenas 0,1% de gordura corporal.

"Achei que eu tinha piorado muito. Tem dois meses que eu estive lá. Estou na correria, comendo mais marmita, e gosto de fazer minha comida. Fiquei [pensando]: 'Cara, estou inchada, dei uma engordada'. Mas, pasmem, ganhei 4,5kg de massa muscular em dois meses, e aumentei o percentual de gordura de 9% para 9,1%. Ou seja, eu nunca tinha ficado tão bem assim na vida! Mas, na minha cabeça, eu não estou bem", disse ela.

Gracyanne Barbosa revela se há chance de reatar com Belo

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estariam se reaproximando após o fim do casamento. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois teriam voltado a morar na mesma casa e até teriam vivido momentos íntimos a dois.

Recentemente, Gracyanne comentou sobre a possibilidade de reatar com o ex-marido. “O coração está em uma gavetinha no momento. Deixa ele lá. Não quero ser ansiosa comigo mesma de buscar respostas que sei que não tem tempo ainda para assimilar. Se que não tenho essa resposta ainda. E não vou me pressionar a ter”, disse ela ao Jornal O Globo.

E também refletiu sobre todas as mudanças que passou nos últimos tempos. “Recomeçar a vida não é fácil, nos acostumamos com muitas coisas. É um momento que estou descobrindo novas forças e capacidades únicas que tenho dentro de mim e não sabia. Aos 40, encontro novo fôlego para estar de pé; olhando mais para mim, me amando e me cuidando ainda mais. Um autocuidado que está sendo necessário. Ser boa e paciente comigo mesma”, falou.