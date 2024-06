Gracyanne Barbosa revela se há chance de reatar com Belo

Separada há alguns meses, Gracyanne Barbosa reage ao ser questionada sobre a possibilidade de reatar o casamento com Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa está em uma fase solteira de sua vida poucos meses após terminar o casamento com o cantor Belo. Porém, ela ainda se depara com a torcida dos fãs para que os dois reatem a união.

Com isso, ao ser questionada se exista a possibilidade de reconciliação, a estrela deixou o assunto no ar. “O coração está em uma gavetinha no momento. Deixa ele lá. Não quero ser ansiosa comigo mesma de buscar respostas que sei que não tem tempo ainda para assimilar. Se que não tenho essa resposta ainda. E não vou me pressionar a ter”, disse ela ao Jornal O Globo.

Além disso, ela refletiu sobre todas as mudanças que passou nos últimos tempos. “Recomeçar a vida não é fácil, nos acostumamos com muitas coisas. É um momento que estou descobrindo novas forças e capacidades únicas que tenho dentro de mim e não sabia. Aos 40, encontro novo fôlego para estar de pé; olhando mais para mim, me amando e me cuidando ainda mais. Um autocuidado que está sendo necessário. Ser boa e paciente comigo mesma”, declarou.

Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a morar juntos

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estariam se reaproximando após o fim do casamento. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois teriam voltado a morar na mesma casa e até teriam vivido momentos íntimos a dois.

O colunista apontou que eles ficaram mais próximos nas últimas semanas e estão conversando bastante. Inclusive, os amigos já apostavam em uma reaproximação deles após o turbilhão do anúncio do fim do casamento.

Porém, Belo e Gracyanne ainda não se pronunciaram sobre as especulações. Vale lembrar que a separação foi anunciada em abril de 2024, e até surgiram rumores de que ela teria vivido um affair com um personal trainer.

Nesta semana, a musa fitness confirmou que a família do cantor continua morando em sua mansão no Rio de Janeiro e que sempre irá apoiá-los. "Esse vínculo jamais se perderá. Pelo menos da minha parte. Seremos sempre família e o que eu puder fazer por elas, ambas sabem que podem contar. Elas têm o meu amor e apoio", disse.