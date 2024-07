Luana Piovani detalha briga em aeroporto: "Só arrumo confusão quando precisa"

Após viagem para Paris com a mãe, Luana Piovani compartilhou confusões que enfrentou no aeroporto e ressaltou que desaprova injustiças

Nesta segunda-feira, 1, Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar uma situação que viveu ao voltar de uma viagem que fez com a mãe, Francis Piovani, para Paris, na França. A atriz contou que arrumou uma confusão no aeroporto e defendeu que não suporta injustiças.

"Vocês sabem que eu sou 'confuseira', mas sabe que não acho problema nisso? Porque só arrumo confusão quando precisa de verdade. Normalmente as pessoas não fazem injustiça do meu lado. Então vou contar as duas confusões que de Paris pra cá eu arrumei", iniciou nos Stories do Instagram.

"A minha mãe tem problemas na coluna, então no aeroporto ela recebe assistência e fica de cadeira de rodas. Na volta de Paris pra cá foi o que aconteceu. Você vai pra uma salinha com outras pessoas que estão esperando a cadeira de rodas e a pessoa que vai de 'dirigir', te empurrar pelo aeroporto", continuou Luana.

"Tinha outra senhora que vinha no mesmo voo e chegou a cadeira de rodas da minha mãe. Quando não chegou a cadeira de rodas dela, imagina, na hora fui falar 'moça, cadê a cadeira de rodas dela?'", contou a apresentadora, que defendeu a mulher. "Foram levando ela a pé até o embarque e eu espumando atrás", detalhou.

Depois, Luana contou que a moça conseguiu a assistência, mas fez questão de registrar sua indignação. "Graças a Deus deu tudo certo, ela me agradeceu e ficou sentadinha. Mas eu tive que ir lá e arrumar uma confusão."

E não acabou por aí. Já em Portugal, a atriz precisou enfrentar os passageiros outra vez. "Tinha uma mulher com um bebê de, sei lá, 3 meses no colo. Um casal na frente sentado com cara de bunda. Eu comecei a olhar com cara de demônio pra todo mundo que estava sentado ali, inclusive o casal", compartilhou ainda nos Stories.

"Ficamos nos olhando. O povo é corajoso, não segura a onda. Eu falei 'tô olhando pra todo mundo aqui pra ver se alguém vai dar o lugar pra essa senhora sentar'. Ele respondeu 'ela tá grávida também'. E eu falei 'então por que você não dá o lugar?'. O rapaz não tava grávido, com certeza", prosseguiu.

"Você acha que o estrupício conseguiu responder? Não, porque não tem resposta pra uma pergunta dessas. O idiota ficou sentado ao lado daquela cafona que tava grávida. Tudo bem que não tinha barriga nenhuma e a gente não é obrigado a adivinhar, era uma menina de 25 anos. Mas e esse bosta que tava ao lado, por que não levantou pra moça?", criticou Luana.

No final, ela fez um desabafo sobre a falta de educação das pessoas. "Fiquei com ódio. É inacreditável esse país em que as pessoas não se levantam pra mulheres grávidas ou mulheres com bebê no colo, ou ainda idosos sentarem. É o fim dos tempos, o mundo tá acabando. Fico alucinada com isso. Gente de quinta categoria", finalizou.

